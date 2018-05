"Avengers: Infinity War": guionistas explican por qué la cinta no conecta con Ant-Man

¿Qué hacían Ant-Man y The Wasp mientras Thanos destruía el mundo en "Avengers: Infinity War" ? La pregunta es válida teniendo en cuenta que el tráiler de Ant-Man salió meses antes del estreno de Infinity War , pero nadie se atrevía a responderla... hasta ahora.



Christopher Markus y Stephen McFeely , guionistas de "Avengers: Infinity War" , explicaron a Collider la razón de tanto silencio con Ant-Man y The Wasp .



"Pensamos: “¿Realmente queremos dar al público alguna esperanza?” Al fin y al cabo es una tragedia, y las tragedias tienen un final lúgubre y triste. Finalmente optamos por dar un poco de esperanza, y Captain Marvel es la mejor oportunidad que tenemos" , señalaron.



¿Creen que Ant-Man hubiese tenido oportunidad contra Thanos ? Pues ya podemos pensar que no. Por otro lado, se optó por no contar con Ant-Man debido al tono de sus películas.



"Cuando terminas una película así no hay muchos lugares a los que puedas ir en busca de una escena post créditos. Normalmente las escenas post créditos apuntan a la siguiente película, y esa película es Ant-Man and the Wasp, y el tono de este film es mucho más ligero y amable. No es un lugar al quieras ir para cerrar una tragedia, aunque Paul Rudd siga siendo adorable" , agregaron.