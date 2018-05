"Avengers: Infinity War": guionistas explican por qué no debes odiar a Star-Lord [SPOILER]

Los fans de Marvel tienen buenos argumentos para odiar a Star-Lord en la cinta "Avengers: Infinity War" . Sin embargo, para los guionista de la película, el divertido personaje de Guardians de la galaxia no se merece tanto odio por estas razones.



ALERTA DE SPOILER



Quienes ya vieron "Avengers: Infinity War" recordarán el fallido plan de los superhéroes de Marvel para hacerse del Guantelete del Infinito en el planeta Titán. Thanos ya estaba prácticamente dominado hasta que Star-Lord comienza a golpearlo al enterarse de la muerte de Gamora .



Los golpes finalmente hicieron que el titán loco recobre la conciencia y vuelva a la lucha, acabando de una vez por todas las intenciones de robarle el guantelete.



Christopher Markus y Stephen McFeely , guionistas del filme, explican que Star-Lord no tiene toda la culpa en una entrevista a Collider .



Me encanta este debate sobre quién tiene la culpa de lo que pasa en la película. ¡Es culpa de Star-Lord’. ¡Es culpa del Doctor Strange! ¡Es culpa de Thor! En realidad todos juegan un papel importante en el fracaso general. Si Steve y Tony hubieran podido unir a todos en lugar de separarlos... Si la guerra civil no hubiera tenido lugar, los Vengadores se habrían unido mucho antes.



Hay mucha culpa para repartir entre todos y tal vez no había nada que pudieran hacer al respecto. Thanos ya destrozó la mitad del universo sin las piedras del infinito. Fue de planeta en planeta masacrando gente. Él es increíblemente poderoso incluso sin el guantelete. Creo que se habrían desilusionado mucho al quitarle el guante y descubrir que aún sin él les hacía sombra a todos.



Así es, aunque hubiesen logrado quitarle el guantelete, Thanos podía recuperarlo con facilidad por su increíble fuerza.



¿Ustedes qué opinan?

