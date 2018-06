Marvel ha logrado que " Avengers: Infinity War " se coloque como la cuarta película más taquillera de la historia. Solamente el lunes de esta semana, la empresa logró recaudar US$ 921.000 adicionales.

Esta cifra fue suficiente para colarse por debajo de "Avatar" y " Titanic " en términos de recaudación. Forbes reportó que " Infinity War " alcanzó la sorprendente cifra de US$ 2.000.392.000, acercándose así a " Star Wars: The Force Awakens ", que tuvo una marca de US$ 2.068.000.000.

" Avatar ", por otra parte, se aleja de amos largometrajes con más de US$ 2788 millones y " Titanic " con US$ 2187.5 millones. Curiosamente la cinta de Marvel ha sido un éxito global, pero en los Estados Unidos todavía " Black Panther " es la cinta de super héroes más vista de todas.

" Avengers: Infinity War " junta a los héroes de Marvel en una lucha en conjunto contra Thanos y la Orden Negra. El 'Titán Loco' tiene como objetivo encontrar las Gemas del Infinito para así poder eliminar a la mitad de seres vivos del universo.