"Avengers: Infinity War": así quedan todas las películas y series de Marvel en orden cronológico

Hace un tiempo publicamos todas las películas de Marvel en orden cronológico antes del estreno de "Avengers: Infinity War" . Ahora queremos ir un poco más allá e incluir las series de Marvel para tener una perspectiva completa del MCU .



Para la confección de esta lista, los chicos de ComicBook recurrieron a todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel , además de varias series de Netflix y FOX dedicadas a diferentes personajes que pertenecen a la franquicia.



La era dorada

1. Capitán América: El primer vengador (2011)

2. Peggy Carter (Temporada 1, 2015)

3. Peggy Carter (Temporada 2, 2016)

4. Capitana Marvel (2019)



La era de plata

5. Iron Man (2008)

6. El increíble Hulk (2008)

7. Iron Man 2 (2010)

8. Thor (2011)

9. Los Vengadores (2012)



La era de los héroes

10. Iron Man 3 (mayo de 2013)

11. Agentes de S.H.I.E.L.D. (Temporada 1, Ep. 1-7, 2013)

12. Thor: El mundo oscuro (2013)

13. Agentes de S.H.I.E.L.D. (Temporada 1, Ep. 8-15, 2013-2014)

14. Capitán América: El soldado de invierno (2014)

15. Agentes de S.H.I.E.L.D. (Temporada 1, Ep. 16-22, 2014)

16. Guardianes de la Galaxia (2014)

17. Daredevil (Temporada 1, 2015)



La era de Ultrón

18. Agentes de S.H.I.E.L.D. (Temporada 2, Ep. 1-19, 2014-2015)

19. Vengadores: La era de Ultrón (2015)

20. Agentes de S.H.I.E.L.D. (Temporada 2, Ep. 20-22, 2015)

21. Ant-Man (2015)

22. Jessica Jones (Temporada 1, 2015)

23. Agentes de S.H.I.E.L.D. (Temporada 3, Ep. 1-10, 2015)

24. Guardianes de la galaxia vol. 2 (2017)



La era oscura

25. Daredevil (Temporada 2) (2016)

26. Agentes de S.H.I.E.L.D. (Temporada 3, Ep. 11-19, 2016)

27. Capitán América: Civil War (2016)

28. Agentes de S.H.I.E.L.D. (Temporada 3, Ep. 20-22, 2016)

29. Black Panther (2018)

30. Luke Cage (Temporada 1) (septiembre de 2016)



La nueva era de héroes

31. Doctor Strange (2016)

32. Agentes de S.H.I.E.L.D. (Temporada 4, Ep. 1-15, 2016-2017)

33. Iron Fist (Temporada 1, 2017)

34. Agentes de S.H.I.E.L.D. (Temporada 4, Ep. 16-22, 2017)

35. Spider-Man: Homecoming (2017)

36. The Defenders (Temporada 1, 2017)

37. Inhumanos (Temporada 1, 2017)



La era infinita

38. The Punisher (Temporada 1, 2017)

39. The Runaways (Temporada 1, 2017-2018)

40. Jessica Jones (Temporada 2, 2018)

41. Agentes de S.H.I.E.L.D. (Temporada 5, 2017-2018)

42. Ant-Man y la Avispa (2018)

43. Thor: Ragnarok (2017)

44. Vengadores: Infinity War (2018)