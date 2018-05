"Avengers: Infinity War": ¿Cuál será el destino de Wakanda en Avengers 4? [SPOILER]

Wakanda es un sitio importante en el desarrollo de la película de Marvel "Avengers: Infinity War" . ¿Qué será de su destino luego de tan trágico final? Aquí tenemos algunas teorías según lo que reveló la actriz Letitia Wright , quien encarna a Shuri , la hermana de T'Challa en Black Panther .



ALERTA DE SPOILER



Quienes vieron "Avengers: Infinity War" sabrán que T'Challa es uno de los héroes que mueren tras el chasquido de Thanos con el guantelete del infinito.



Según las declaraciones de Wright en la Comic-Con de MCM en Londres, su personaje asumirá el puesto de T'Challa .



"Para ser exacta en cuanto a los cómics, sí" , dijo Wright al ser consultada sobre si Shuri asumirá el gobierno de Wakanda.



Siendo la hermana de T'Challa , Shuri es la siguiente en línea para tomar el liderazgo de Wakanda , salvo que alguien la rete para convertirse en la próxima Pantera Negra , algo que en los cómics sí sucede.



Shuri como Black Panther en el cómic (Foto: Marvel) Shuri como Black Panther en el cómic (Foto: Marvel)

"Yo me quedé como, '¿qué es esta presión sobre ser princesa de Disney?, ¿tengo que ser perfecta? Después me di cuenta de que todo mundo está muy emocionado sobre tener un tipo de personaje femenino diferente en el universo de Marvel y de Disney. Y habrá mucho, mucho más, no soy la única princesa de Disney que sale a la superficie y reclama ese título" , comentó Wright.