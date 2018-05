"Avengers: Infinity War": Star Lord (Chris Pratt) responde por la reacción de su personaje [SPOILER]

La reciente cinta de Marvel , "Avengers: Infinity War" , ha sorprendido a muchos por su trágico final y enojado a casi todos por la reacción infantil de Star Lord ( Chris Pratt ) ante Thanos .



Ya han hablado muchas personas involucradas en la película de Marvel sobre Star Lord , ¿pero qué dice el mismo Chris Pratt ?



ALERTA DE SPOILER



Quienes ya vieron la película, recordarán que Star Lord arruina los planes de los superhéroes de Marvel al intentar arrebatar el guantelete del infinito a Thanos en el planeta Titán .



Tras enterarse de la muerte de Gamora , Star Lord golpea repetidamente a Thanos en la cabeza hasta sacarlo de su estado de trance.



Durante una entrevista a RadioTimes.com, Pratt comentó lo siguiente:



"Mira, el personaje vio a su madre morir, observó cómo una figura paternal moría en sus brazos, fue obligado a matar a su padre biológico (...) Creo que reaccionó de una manera que es muy humana, y creo que la humanidad de los Guardianes de la Galaxia es lo que los separa de otros superhéroes. Creo que si lo hiciéramos cien veces no cambiaría una sola cosa".



Chris Pratt no se ha tomado a pecho todas las críticas. De hecho, hasta lo toma con humor.



"También culpo a Thanos, ¿está bien?. Cielos, ¿cómo es que él no recibe ninguna culpa? Claramente soy muy sensible sobre esto" , agregó.