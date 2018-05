"Avengers: Infinity War": la filosofía de Thanos es real, conoce el Malthusianismo

Así como lo leen. La filosofía que guió al 'Titán Loco' Thanos para destruir la mitad del universo en Avengers: Infinity War existe. Se trata de una teoría de Thomas Robert Malthus, que escribió en 1798 el Ensayo sobre el principio de la población. CUIDADO, SPOILERS MÁS ADELANTE.

Este ensayo habla sobre la sobre población que existe en el planeta. Según su teoría, el crecimiento de la población corresponde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de creación de alimentos lo hace en una progresión aritmética:

Catástrofe Malthusiana (Foto: Internet) Catástrofe Malthusiana (Foto: Internet)

En algún punto del tiempo, según Malthus, se ocasionaría un gran desastre que llevaría a la población mundial a la pobreza y a la subsistencia agrícola, que más adelante resultaría en la extinción de la raza humana. Todo esto se evitaría con obstáculos represivos, como las guerras, pestes, pandemias, etc. que limitarían el crecimiento de la población.

¿Les suena familiar? Así es, es el mismo argumento que mencionó Thanos en la película. Según él, la sobre población en el universo estaba ocasionando que los recursos se gasten a un ritmo alarmante, por lo que una eliminación de la mitad del universo era la única manera de que el universo sobreviva.

'Avengers: Infinity War' Thanos (Foto: Marvel Studios) 'Avengers: Infinity War' Thanos (Foto: Marvel Studios)

No siempre hay que tomar todas las teorías como ciertas. Lo que no tomó en cuenta Malthus con su teoría, es que la tecnología también avanzaría al mismo ritmo que la población, por lo que los métodos de producción de comida también se acelerarían. Según él, la raza humana se iba a extinguir en el año 1880, cosa que no está ni cerca de suceder.

¿Qué opinan de esta teoría? ¿Qué piensan de la filosofía de Thanos? Definitivamente entre ambos propuestos existen muchas similitudes, por lo que no sería una sorpresa descubrir que el pensamiento de Thanos en Avengers: Infinity War fue desarrollado a base de Thomas Robert Malthus.