'Avengers: Infinity War' | Truco para ver la película en Netflix sin importar tu bloqueo de región

Netflix anunció que ' Avengers: Infinity War ', la película recién estrenada en abril del 2018, llegaría a su plataforma. Parecía una muy buena noticia para los fans pero quedaron sorprendidos con el estreno, debido a que era exclusivo para la versión de Estados Unidos.

Pero ya no sufras más, si sigues estos pasos con tu celular podrás usar Netflix en cualquier región del mundo sin moverte. En primer lugar, asegúrate de tener la app de series y películas instalada en tu aparato móvil.

Seguidamente, descarga la aplicación VPN Easy. Allí podrás 'trackerar' tu posición en cualquier parte del globo. Además podrás seleccionar las apps en las que deseas cambiar tu ubicación, deberás seleccionar Netflix.



Tan fácil como elegir Nueva York o alguna ciudad de los Estados Unidos en donde esté disponible ' Avengers: Infinity War ' y ya estás listo para ver la película.

Recuerda que no solo se desbloqueará esta cinta, sino todo el catálogo que no llega a tu país. Por lo pronto, esta es la única forma de ver ' Infinity War ' en Netflix, ya que no se ha confirmado una fecha de estreno para América Latina.