Black Panther | La reacción de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, sobre la nominación al Oscar 2019

Las premiaciones de los Oscar 2019 presentó el martes 22 de enero a los nominados que visitarán la gala del 24 del siguiente mes. Black Panther se ha convertido en la primera película de super héroes que llega a la nominación de Mejor Película.

La noticia por supuesto no pasó desapercibido por parte de Marvel. A través de las redes sociales, compartieron fotos con cada una de las siete nominaciones que alcanzó su película.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, por otro lado, también compartió su apreciación sobre cómo vivió ese día en una entrevista con el medio The New York Times : " Vi (los nominados) esta mañana y, por primera vez en muchos años, puse mi alarma, no lo había desde que era un nerd del cine en la universidad. Tengo un sentimiento de orgullo y humildad y una inmensa gratitud".

" Vas a escucharme decir el nombre de Ryan Coogler constantemente en esta llamada telefónica. Para mí, lo mejor que puede hacer un productor es encontrar a una persona que tenga algo que decir, que tenga una historia que contar y pueda contarla de una manera en que el mundo responde. Eso es lo que el Sr. Coogler ha hecho por nosotros", finalizó el responsable.