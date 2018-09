Hay cosas que son un misterio en Capitana Marvel. El tráiler ha mostrado a la actriz Brie Larson (Carol Danvers) repartiendo golpes en la Tierra. Ella prácticamente es el foco de atención de esta nueva cinta, además de Nick Fury (Samuel L. Jackson). Pero quien también repartirá golpes es Annete Bening sin saber cómo.



En una entrevista al programa 'Jimmy Kimmel Live', Bening dio a conocer que grabó una escena de acción sin entrar en detalles sobre la trama. "Lo he hecho (grabar una pelea en Captain Marvel)...pero no puedo desvelar nada", comentó.



"(Grabar la pelea) fue muy divertido, y no puedo decirte por qué porque entonces daría algo a cambio. Era como cuando eras un niño pequeño e imaginas lo que sería estar en una película de superhéroes, así es como ha sido", agregó ante la presión del entrevistador.



Bening haría el papel de la madre de Carol Danvers, por lo que aún no se sabe precisamente qué escena puede intervenir repartiendo golpes a diestra y siniestra.

