El mundo se maravilló con las primeras imágenes de Brie Larson como Capitana Marvel , ¿pero qué hay de Ben Mendelsohn, el villano de la próxima película de Marvel ?



Recordemos que Ben Mendelsohn hará de Talos, un líder Skrull que se enfrentará a Captain Marvel. Sus declaraciones habrían revelado un importante dato sobre el final de la película.



"Es muy conmovedor, en realidad. Quiero decir, quieres que ella gane. Ahora, lamentablemente, no todos los cuentos de hadas acaban bien. A veces te encuentras con un Skrull. Pero Carol es ingeniosa. Ella va a tener algunas películas para superar esto y tal vez regresar. Ya veremos", señaló el actor.



¿Esto quiere decir que Capitana Marvel no tendrá un final feliz? ¿Será acaso que el dispositivo que usó Nick Fury en el final de "Avengers: Infinity War" no es comunicador si no algo más? Hay más cosas por debatir al respecto, pero este dato ha dado rienda suelta a nuevas teorías.

