Capitana Marvel: Clark Gregg revela el perfil del agente Phil Coulson

Capitana Marvel será el regreso de Clark Gregg, actor que da vida al agente Phil Coulson, al Universo Marvel en un cinta ambientada en la década de 1990. El mismo Gregg dio a conocer cómo será presentado Coulson como el novato en SHIELD.



El actor dio a conocer el perfil de Coulson en su página web. Revela que el encuentro con Nick Fury se dará cuando ambos no hayan tenido contacto con ningún otro superhéroe de Marvel.



"[Coulson] Es alguien relativamente nuevo en S.H.I.E.L.D. y está tan obsesionado con [el rapero] MC Hammer que se viste igual que él. Eso enfada mucho al director Nick Fury. Los genie pants (pantalones caídos) no quedan bien con Armani", señaló.



El encuentro es descrito por Gregg como un "encuentro meet-cute" en referencia a una futura química como pareja dentro de la película, pero "no sé si Sam [L. Jackson] lo ve igual".



"Hubo algo realmente especial sobre regresar a los viejos tiempos donde estaba ascendiendo. He tenido que aprender a ser algo más inocente y regresar a una época en la que no era tan arisco o estaba tan saturado", finalizó Gregg respecto al reto de retomar una versión distinta de Coulson.

