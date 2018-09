A diferencia de las primeras películas de los superhéroes de Marvel , Capitana Marvel aparecerá en la gran pantalla como una personaje realizada con todos sus superpoderes.



Según los codirectores Ryan Fleck y Anna Boden, Captain Marvel empezará en la década de 1990 con Carol Danvers ya realizada como superhéroe. Ella aparecerá luchando junto a la organización militar Kree llamada Starforce, liderada por un oficial (aún se desconoce el nombre) que es interpretado por Jude Law.



En un viaje de regreso a la Tierra, cuando Capitana Marvel es atacada por Thalos (Ben Mendelsohn), quien hace los preparativos para una invasión.



"Este no es una superhéroe perfecta o de otro mundo o de una conexión divina (...) Lo que la hace especial es lo humana que es. Es graciosa, pero no siempre cuenta chistes buenos. Y puede ser testaruda e imprudente y no siempre toma las decisiones perfectas por sí misma. Pero en su esencia, ella tiene tanto corazón y tanta humanidad, y todo su desorden", explicó Boden en una entrevista a Entertainment Weekly.



"No puede evitar ser ella misma", agregó Brie Larson, la actriz que hace de Capitana Marvel. "Ella puede ser agresiva, y puede tener temperamento, y puede ser un poco invasiva en tu cara. También es rápida en saltar a las cosas, lo que la hace increíble en la batalla porque es la primera y no lo hace. Siempre espera las órdenes. Pero el [no] esperar las órdenes es, para algunos, un defecto de carácter".

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.