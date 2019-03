Capitana Marvel | La 'Invasión secreta' no tendrá un futuro en el UCM, según Kevin Feige

Las últimas

[{"id":108410,"title":"\u00a1Partidazo en \u00c1msterdam! Holanda vs. Alemania EN VIVO y EN DIRECTO juegan por Eliminatorias Eurocopa 2020","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/holanda-vs-alemania-vivo-amsterdam-arena-online-directo-via-directv-bein-sports-sky-sports-eliminatorias-eurocopa-2020-live-nndc-108410","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c978a2313864.jpeg"},{"id":108469,"title":"HOY Deportivo Municipal vs. Sport Boys EN VIVO por la fecha 6 del Torneo Apertura | Liga 1 | EN DIRECTO","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/deportivo-municipal-vs-sport-boys-vivo-directo-liga-1-ver-golperu-online-ver-futbol-gratis-108469","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97d4075cc0c.jpeg"},{"id":108439,"title":"Uruguay vs. Brasil EN VIVO y EN DIRECTO v\u00eda Movistar chocan por el Sudamericano Sub 17 Per\u00fa 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/uruguay-vs-brasil-vivo-san-marcos-transmision-narracion-vtv-movistar-deportes-directo-online-tv-sudamericano-sub-17-peru-uruguay-nndc-108439","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/23\/5c9703e909164.jpeg"},{"id":108502,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: \u00bfqu\u00e9 apostaron los jugadores de la 'bicolor'?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-apostaron-jugadores-bicolor-108502","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97cfdfc6fe6.jpeg"},{"id":108505,"title":"\u00a1Cambio radical! Se filtra la nueva camiseta del Real Madrid para la temporada 2019\/20 [FOTO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-filtra-camiseta-equipo-blanco-temporada-2019-20-liga-santander-espana-foto-108505","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97d2089a9df.jpeg"},{"id":108503,"title":"Con la ayuda de los petrod\u00f3lares: el gigante que podr\u00eda dejar al Barcelona sin el fichaje de Filipe Luis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-2019-fc-barcelona-gigante-europa-entromete-objetivo-filipe-luis-108503","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97cba6a55b6.jpeg"},{"id":108504,"title":"No quiere esperar m\u00e1s: Daniel Cormier pretende ir a WrestleMania 35 para retar a Brock Lesnar [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-wwe-daniel-cormier-quiere-wrestlemania-35-retar-brock-lesnar-video-108504","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97ce75e0a94.jpeg"},{"id":108442,"title":"San Mart\u00edn gan\u00f3 1-0 a Carlos A. Mannucci por la fecha 6 del Torneo Apertura | Liga 1 [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universidad-san-martin-vs-carlos-mannucci-vivo-liga-1-golperu-fecha-6-nndc-108442","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97bf144ac9e.jpeg"},{"id":108297,"title":"Tabla de posiciones de la Liga 1 EN VIVO: resultados mientras se juega la fecha 6 del Torneo Apertura","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-liga-1-vivo-directo-resultados-jugarse-fecha-6-torneo-apertura-actualizada-108297","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/22\/5c9549355ef58.jpeg"},{"id":108499,"title":"Se sienten estafados: el reclamo de Marruecos a Argentina por la ausencia de Lionel Messi en T\u00e1nger","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/argentina-vs-marruecos-messi-reclamo-africanos-presencia-amistoso-fifa-tanger-108499","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97c8011ed1d.jpeg"},{"id":108501,"title":"FIFA 19 | El FUT Birthday trae a estos desequilibrantes jugadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-fut-birthday-trae-desequilibrantes-jugadores-decimo-aniversario-ultimate-team-108501","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/16\/5c686fc2019d1.jpeg"},{"id":108492,"title":"Hirving 'Chucky' Lozano ser\u00eda el primer pedido de Ole Gunnar Solskjaer","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/manchester-united-fichajes-hirving-chucky-lozano-seria-primer-pedido-ole-gunnar-solskjaer-2019-nndc-108492","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97bb3749bb4.jpeg"},{"id":108500,"title":"PUBG celebra su segundo aniversario con un curioso regalo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pubg-celebra-segundo-aniversario-curioso-regalo-108500","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/09\/5c84019bd1a68.jpeg"},{"id":108495,"title":"No respeta a nadie: Kyrgios se va contra Rafael Nadal e insult\u00f3 a un \u00e1rbitro del Masters de Miami [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/masters-1000-miami-nick-kyrgios-insulta-rafael-nadal-ataca-arbitro-perder-partido-dobles-video-108495","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97c29edfd54.jpeg"},{"id":108498,"title":"Capitana Marvel | La 'Invasi\u00f3n secreta' no tendr\u00e1 un futuro en el UCM, seg\u00fan Kevin Feige","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/capitana-marvel-invasion-secreta-tendra-futuro-ucm-kevin-feige-captain-marvel-108498","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/08\/5c828c0295fa5.jpeg"},{"id":108482,"title":"Per\u00fa vs. El Salvador: buen ambiente en el entrenamiento de la Selecci\u00f3n Peruana [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-salvador-blanquirroja-entrena-buen-ambiente-segundo-amistoso-fotos-nndc-108482","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97aa2764f7f.jpeg"},{"id":108471,"title":"Holanda vs. Alemania EN VIVO y EN DIRECTO: \u00bfc\u00f3mo VER EN DIRECTO las Eliminatorias a la Eurocopa 2020?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mundial\/holanda-vs-alemania-vivo-eliminatorias-eurocopa-2020-ver-futbol-gratis-directo-grupo-c-via-directv-sports-amsterdam-arena-fecha-horarios-nnda-nnrt-108471","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97916c87324.jpeg"},{"id":108497,"title":"\"Avengers: Endgame\" | Filtran cu\u00e1nto durar\u00eda la nueva pel\u00edcula de los Vengadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-filtran-duraria-nueva-pelicula-vengadores-108497","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97c0c3140b8.jpeg"},{"id":108486,"title":"Ayer desconocidos, hoy empiezan a dominar el mundo: el XI ideal de los que se destaparon en poco tiempo [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fichajes-2019-once-ideal-jovenes-destaparon-ano-hoy-empiezan-dominar-mundo-fotos-108486","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97be644a4ce.jpeg"},{"id":108435,"title":"\"Avengers: Endgame\": fecha de estreno en M\u00e9xico, Espa\u00f1a, USA, Am\u00e9rica Latina y el resto del mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-fecha-estreno-mexico-espana-america-latina-resto-mundo-avengers-4-nnda-nnlt-108435","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/23\/5c96a98022782.jpeg"},{"id":108494,"title":"El tapado de Florentino P\u00e9rez: la opci\u00f3n de Italia si Varane se marcha del Real Madrid","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/tapado-florentino-perez-opcion-italia-varane-marcha-real-madrid-108494","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/07\/5c8106ab3b547.jpeg"},{"id":108447,"title":"Avengers: Endgame, antes y despu\u00e9s de los Vengadores al inicio y final de la Fase 3 del MCU","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-despues-vengadores-originales-otros-personajes-comienzo-mcu-final-fase-3-iron-man-captain-america-black-widow-hulk-hawkeye-thor-war-machine-nnda-nnlt-108447","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/23\/5c96ca80c83ca.jpeg"},{"id":108493,"title":"Samsung Galaxy Fold estar\u00e1 disponible en el mercado con un \u00fanico procesador","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/samsung-galaxy-fold-estara-disponible-mercado-unico-procesador-108493","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/20\/5c6db408bd695.jpeg"},{"id":108491,"title":"Universidad San Mart\u00edn vs. Carlos A. Mannucci: el golazo de Sunday Afolabi en el Gallardo [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universidad-san-martin-vs-carlos-mannucci-golazo-sunday-afolabi-gallardo-video-108491","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97bb96ddc0c.jpeg"},{"id":108490,"title":"Dragon Ball Super | Manga muestra curiosa escena sobre la relaci\u00f3n entre Vegeta y Bulma","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-manga-muestra-curiosa-escena-relacion-vegeta-bulma-108490","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97b9b050925.jpeg"}]