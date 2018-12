Capitana Marvel: Jude Law reveló que sus hijos están impedidos de hablar de la película

Además de Brie Larson, quien hará de Capitana Marvel , el actor Jude Law es uno de los más comentados entre los seguidores de la franquicia, debido a que se desconoce aún su papel en la cinta de Marvel.



En una entrevista con James Corden, Jude Law contó su experiencia sobre la presión del público por revelar datos de Captain Marvel, la película que ya viene con dos tráilers impresionantes para la comunidad Marvel.



" No puedo contarte nada. Puedo contarte que Brie Larson interpreta a Marvel. La Capitana Marvel ", comentó el actor. Luego dio a conocer la anécdota de la visita de sus hijos al set de rodaje. Incluso ellos están comprometidos en no revelar la trama.



" Mis hijos se colaron literalmente porque no habían firmado esos contratos cuando fuimos. Solo les di una vuelta en plan día familiar feliz. Entraron y los papeles aparecieron delante de ellos. Así que ellos saben de qué va pero no me permitieron decirles el nombre", reveló.



" Soy una de esas personas que si dices un poco lo dices todo. Así que tengo que estar en silencio por todo. No le he contado a nadie mi nombre ni nada", confesó.