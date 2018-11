Los cómics de Marvel son la línea base con la que el UCM desarrolla las historias más espectaculares. Esto ha hecho que los seguidores de la franquicia sigan las obras de Capitana Marvel en papel para adelantarse a la trama de la cinta protagonizada por Brie Larson.



Aunque se supo que el origen de Captain Marvel está basado en la obra The Life of Captain Marvel (La vida de Capitana Marvel), hay un par de detalles que faltaron considerar.



En un evento de recaudación de fondos de Ryman Arts, el CEO de Marvel, Kevin Feige, dio a conocer en Bionic Buzz cuáles son las historietas en las que basaron los guionistas para construir la historia de Capitana Marvel.



"Sí, la historia del Capitán Maravilla es bastante confusa. La que estamos haciendo está basada en Carol Danvers, y en particular en la de Kelly Sue DeConnick, que sólo ha existido en los últimos años, pero ha sido muy inspirador para nosotros", señaló.



Kelly Sue DeConnick trabajó como guionista y editora entre 2014 y 2015 con obras como 'Captain Marvel & the Carol Corps'. El mismo Feige dio a conocer que los dibujos de DeConnick fueron analizados por la producción para el diseño de Capitana Marvel.