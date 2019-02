De héroe a villano. Capitana Marvel ha guardado el secreto acerca de la verdadera identidad del personaje interpretado por Jude Law. Esto ha servido para crear múltiples teorías que lo colocaban como Mar-vell, aquel mentor de Carol Danvers que la inspiró a tomar su rol como heroína (de allí también estaba inspirado su nombre).

No obstante, todas las teorías se cayeron cuando Marvel publicó el cómic 'Captain Marvel: Starforce on the Rise'. Allí se revela que realmente se trata de Yon-Rogg, un alienígena de la Kree Force e integrante de la Inteligencia Suprema que podría estar detrás del accidente dela heroína.

Pero, ¿por qué se habla de un villano? ¿Realmente Yon-Rogg traicionará a la Kree Force? Pues basta ver los tráilers para darse cuenta que en las filas del equipo de Capitana Marvel están plagados de traidores; Ronan, por ejemplo.

Capitana Marvel Capitana Marvel: ¡No era Mar-vell! revelado el verdadero papel que interpretará Jude Law. (Foto: Marvel Studios)

¿Quién es Yon-Rogg?

La primera aparición de Yon-Rogg en los cómics se remonta a 1967. Fue creado por Stan Lee como un coronel Kree, realmente siempre fue enemigo de Capitana Marvel y de todos los Vengadores. Su personalidad es bastante cambiante. Suele llevarse por los celos y la envidia, no sería la primera vez que traiciona a su equipo.