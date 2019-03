"Capitana Marvel" pudo tener este otro final, según editora [SPOILER]

Las últimas

[{"id":107690,"title":"Tras un gran pase de pecho: James Rodr\u00edguez marc\u00f3 nuevo golazo para el Bayern Munich en Bundesliga [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/gol-james-rodriguez-hoy-bayern-munich-anoto-pase-pecho-mainz-bundesliga-2019-video-107690","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e85dc38787.jpeg"},{"id":107644,"title":"Sporting Cristal vs. C\u00e9sar Vallejo EN VIVO y EN DIRECTO: 'celestes' golean 3-0 por la Liga 1","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-vs-cesar-vallejo-vivo-online-ver-gratis-via-golperu-streaming-directo-fecha-5-liga-1-107644","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e7d9b6a590.jpeg"},{"id":107692,"title":"\"Capitana Marvel\" pudo tener este otro final, seg\u00fan editora [SPOILER]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/capitana-marvel-pudo-final-editora-spoiler-captain-marvel-107692","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/18\/5c6b2656604fc.jpeg"},{"id":107581,"title":"Barcelona vs. Real Betis: horarios, canales y minuto a minuto en Andaluc\u00eda por LaLiga Santander","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-betis-vivo-fecha-horarios-canales-directo-via-directv-movistar-live-online-tv-liga-santander-2019-mexico-espana-peru-107581","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e52164e0d2.jpeg"},{"id":107608,"title":"Avengers 4 | \u00bfGoose regresa? Nueva portada revelar\u00eda la participaci\u00f3n del gato en Endgame","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-nueva-portada-revelaria-participacion-gato-goose-secuela-infinity-war-107608","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/16\/5c8d4ab994a9e.jpeg"},{"id":107612,"title":"Barcelona vs. Betis por DIRECTV: juegan con Messi y Luis Su\u00e1rez por LaLiga en Andaluc\u00eda","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-betis-vivo-directo-online-transmision-via-directv-movistar-sky-sports-liga-santander-2019-mexico-espana-colombia-nndc-107612","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e3cb563980.jpeg"},{"id":107691,"title":"As\u00ed ser\u00eda Apex Legends si fuera un anime [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/apex-legends-seria-adaptacion-juego-caso-anime-video-107691","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e871ca660b.jpeg"},{"id":107687,"title":"Barcelona vs. Fuerza Amarilla v\u00eda GOLTV: se enfrentan por jornada 6 de la Serie A de Ecuador","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-vs-fuerza-amarilla-vivo-directo-online-goltv-bet-365-liga-pro-serie-ecuador-nndc-107687","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e8076114c1.jpeg"},{"id":107601,"title":"Avengers: Endgame | Los Vengadores y los Power Rangers cambian trajes y el resultado es genial [FOTO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-imaginas-vengadores-power-rangers-fan-hizo-posible-foto-107601","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/16\/5c8d364fd6c2b.jpeg"},{"id":107615,"title":"\u00a1Dio la sorpresa! Finland\u00e9s Valtteri Bottas gan\u00f3 el Gran Premio de Australia de F\u00f3rmula 1","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/f1-vivo-lewis-hamilton-directo-sigue-online-gran-premio-australia-via-fox-sports-circuito-albert-park-107615","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e86855ca9e.jpeg"},{"id":107689,"title":"Un precio Real: la millonaria suma que pide el Tottenham por Christian Eriksen","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-precio-christian-eriksen-234-millones-euros-espana-2019-107689","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e84845b532.jpeg"},{"id":107688,"title":"Samsung tiene pensado dise\u00f1ar una c\u00e1mara frontal 'invisible'","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/samsung-pensado-disenar-camara-frontal-invisible-107688","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e83481ed6b.jpeg"},{"id":107682,"title":"Perdi\u00f3 el invicto y gan\u00f3 crueles memes: Juventus y las reacciones tras la derrota ante Genoa [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-memes-derrota-genoa-crueles-reacciones-invicto-cristiano-ronaldo-serie-fotos-107682","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e8259dd114.jpeg"},{"id":107681,"title":"Selecci\u00f3n Peruana viaj\u00f3 a Estados Unidos para enfrentar a Paraguay y El Salvador [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-viajo-estados-unidos-enfrentar-paraguay-salvador-107681","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e81bdb7a7e.jpeg"},{"id":107685,"title":"Apaguen todo: Carlos Lobat\u00f3n marc\u00f3 golazo de tiro libre y as\u00ed reaccion\u00f3 Claudio Vivas [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-carlos-lobaton-marco-golazo-tiro-libre-reacciono-claudio-vivas-video-107685","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e7fa8ef53e.jpeg"},{"id":107604,"title":"Rem\u00f3 hasta el final, pero no pudo: Colo Colo perdi\u00f3 3-2 contra Universidad Cat\u00f3lica","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colo-colo-vs-universidad-catolica-vivo-directo-online-cdf-premium-fecha-5-torneo-nacional-chile-2019-nndc-107604","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e7d4752a9e.jpeg"},{"id":107686,"title":"FIFA 19 destaca a Mario Balotelli en la nueva lista 'Ultimate Scream'","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-mario-balotelli-destaca-nueva-lista-ultimate-scream-simulador-ea-sports-107686","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e7f789416a.jpeg"},{"id":107683,"title":"No para de anotar: Emanuel Herrera abri\u00f3 el marcador ante C\u00e9sar Vallejo [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-vs-cesar-vallejo-emanuel-herrera-abrio-marcador-golazo-video-107683","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e7dc71954b.jpeg"},{"id":107684,"title":"River Plate vs. Independiente EN VIVO: horarios y canales de TV para VER EN DIRECTO la Superliga Argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-independiente-vivo-hoy-superliga-argentina-fecha-23-estadio-monumental-fecha-horarios-canales-tv-link-ver-futbol-gratis-nnda-nnrt-107684","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e7d214bb64.jpeg"},{"id":107660,"title":"\u25b7 Barcelona - Real Betis EN VIVO transmisi\u00f3n v\u00eda DirecTV: cul\u00e9s defienden el liderato de la Liga espa\u00f1ola","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-real-betis-vivo-hoy-liga-santander-ver-futbol-gratis-link-streaming-directv-play-deportes-bein-sports-connect-espana-nnda-nnrt-107660","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e4b186ae77.jpeg"},{"id":107679,"title":"\u201cSi me voy al Real Madrid con 20 a\u00f1os, \u00bfqu\u00e9 har\u00e9 con 23?\u201d: la \u2018confesi\u00f3n\u2019 de Mbapp\u00e9","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-kylian-mbappe-me-20-anos-hare-23-fichajes-107679","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e7a5130638.jpeg"},{"id":107619,"title":"Bayern Munich vs. Mainz EN VIVO con James Rodr\u00edguez: chocan EN DIRECTO ONLINE TV por Bundesliga 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/bayern-munich-vs-mainz-vivo-directo-ver-transmision-via-fox-sports-2-tv-online-jornada-26-bundesliga-2019-alemania-colombia-nndc-107619","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e47360596e.jpeg"},{"id":107680,"title":"Avengers: Endgame | Nueva imagen de Thanos genera esta gran pregunta sobre su poder en la pel\u00edcula","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-nueva-imagen-thanos-genera-gran-pregunta-pelicula-107680","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/04\/27\/5ae3574d639cd.jpeg"},{"id":107622,"title":"Partidazo en el Nemesio D\u00edez: Toluca vs. Atlas se miden por la jornada 11 del Clausura 2019 Liga MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/toluca-vs-atlas-vivo-directo-online-live-transmision-via-televisa-fecha-11-torneo-clausura-2019-liga-mx-mexico-nndc-107622","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e7857ee39f.jpeg"},{"id":107678,"title":"Dragon Ball Super | Goku y Vegeta son derrotados por Moro en el manga de la 'Patrulla Gal\u00e1ctica' [SPOILER]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-vegeta-son-derrotados-moro-prisionero-patrulla-galactica-107678","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8e7671d7a66.jpeg"}]