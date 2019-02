Capitana Marvel tendrá una escena "extraña y divertida" en el DVD, según los directores

Todos están atentos al estreno de Capitana Marvel , porque será la primera película de una superheroína en el UCM. Además, muchos esperan saber de qué tratará la relación de Carol Danvers con Nick Fury previo a Avengers 4.



Pero las cosas no quedan allí: el material extra de Capitana Marvel contará con imágenes interesantes que no fueron consideradas para la edición final. Los directores Anna Boden y Ryan Fleck revelaron, incluso, que una de ellas es bastante especial.



" Hay una escena realmente fascinante, extraña y divertida que no llegó a la película final, pero sí, tendrás que esperar a los extras del DVD", preció Boden sobre el contenido especial de Capitana Marvel.



El estreno de Capitana Marvel es el 7 de marzo en Perú. La salida del material extra estaría programado para seis meses después del lanzamiento a nivel mundial de esta esperada cinta del UCM.