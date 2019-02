DC cancela Second Coming, la serie de cómics sobre Jesucristo, antes de su lanzamiento 

El pasado diciembre se dio a conocer que Jesús de Nazaret sería presentado como un héroe en el sello Vértigo deDC Cómics , siendo uno de los personajes de un nuevo cómic que se llamaría Second Coming. Una nueva serie escrita por Mark Russel e ilustrada por Richard Pace, cuya trama gira en torno a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, no a todo el mundo le hizo gracia la noticia.



Ahora, la franquicia anunció a los dueños de tiendas de cómics que la serie ya no iba más, aunque no entrego mayores detalles. Y es que se podría decir que el único antecedente existente es que la medida se tomó en medio del surgimiento de una petición en línea, del grupo ‘Hazte Oir’, que convocó a masa de 200 mil individuos de Estados Unidos y que exigía que el cómic no viese la luz debido a un contenido “inapropiado y blasfemo”. Finalmente parece que la presión ha recogido sus frutos y DC decidió cancelar Second Coming antes de su lanzamiento.



Ante el conocimiento de la noticia, el propio Mark Russell se alzó en defensa de DC y comentó que había pedido los derechos de Second Coming para continuar él con el proyecto y publicarlo por su cuenta, problamente a través de una editorial donde se generen menos mensajes de odio.



" Sobre la cancelación de DC / Vertigo de los pedidos para Second Coming, solo para que lo sepas, DC no me hizo nada inapropiado", escribió Russell.



" Les pedí que me devolvieran los derechos y aceptaron de buen grado. Ha sido un placer trabajar con ellos y aún se publicará, aunque con un editor diferente".