'The Death of Superman' es una de las peliculas animadas más esperadas por los fans de DC Cómics. Basada en el cómic del mismo nombre, seguiremos la historia de Kal-El y su última batalla contra Doomsday.



​Este proyecto ha llevado muchos años concretarse, pero el resultado ha valido la pena. Serán dos partes que abordarán los temas presentes en el cómic de "La muerte de Superman", que no tendrá ninguna diferencia con The New 52.



"Superman está luchando contra la gente que ama y adora. En esta lucha por su vida, Superman mostrará una fase que nunca antes habíamos visto" comenta Jake Castorena, el co-director de la película animada.

La muerte de Superman (Foto: DC Comics) La muerte de Superman (Foto: DC Comics)

Además de Superman y Doomsday, su eterno enemigo, el metraje contará con la participación de otros héroes ya conocidos del Universo Extendido de DC Cómics (DCEU), como lo serían Batman y la Mujer Maravilla, que ayudarán al kryptoniano en una pelea que sabemos no tendrá un buen resultado.