Novedades en la serie del Velocista Escarlata . La quinta temporada de "The Flash" , la serie del superhéroe de DC Comics , tendría como nuevo villano a Desmond Paull .



Según el portal That Hashtag Show , la cadena The CW está buscando un actor de 40 años para asumir el papel de un metahumano conocido como Desmond Paull .



Cabe precisar que esta información no es oficial.



"Después de una misteriosa interacción con la materia oscura, él recibió no solo la inmortalidad sino también el don de desactivar otros poderes metahumanos. Culpa a los metahumanos por todo lo que ha salido mal en su vida y, por eso, su misión es limpiar Central City de todos ellos para silenciar su propia angustia" , señala That Hashtag Show .



El nombre Desmond Paull sería un apodo para referirse a otro villano de la serie. Se habla de David Hersch , conocido como Cicada -creado por Geoff Johns -, que apareció por primera vez en el número 170 de The Flash de DC Comics .



Cicada obtiene sus poderes cuando fue alcanzado por un rayo cuando intentaba suicidarse. Luego comenzó a creer que tenía alguna relación con Flash por tener el mismo origen.



¿Será acaso que Desmond Paull sea el mismísimo Cicada ? Solo se tratan de teorías. No habrá otra que esperar el lanzamiento de la nueva temporada.