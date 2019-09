Fase 4 del MCU tras "Avengers: Endgame": todos los personajes de las próximas películas y series

Avengers: Endgame no solo cerró la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel , sino que también abrió todo un abanico de producciones que se estrenarán en Disney+, la nueva plataforma de stream. Como era de esperarse, varios actores darán el salto de la pantalla grande a las series y estos serían los seleccionados.

La nueva plataforma de streaming de Disney será el hogar de las siguientes producciones de Marvel Studios, que no son pocas. Los próximos años están cargados de contenido de la compañía que busca extender la historia de sus antiguos personajes así como incluir nuevos héroes a la franquicia.



Ahora, ¿cómo decidir quién o quiénes estarán en la próxima Fase 4 de Marvel Studios? La decisión no ha sido fácil, ya que Marvel Comics tiene a cientos de superhéroes y villanos que han compartido páginas por décadas, y en definitiva muchos tienen potencial para convertirse en un gran personaje del cine.



Aquí hay una pequeña lista de quiénes aparecerán en las próximas cintas de Marvel Studios así como en sus series de televisión. Se han omitido algunos personajes que no se aseguran un cupo en la pantalla grande o chica y a aquellos que no han tenido un anuncio oficial.



Cabe resaltar que existen muchos más personajes que formarán parte de la Fase 4 del MCU, pero los mismos serán revelados a su debido tiempo por la misma compañía o una vez que se estrenen los productos ya antes mencionados:



MOON KNIGHT

Posiblemente uno de los personajes más esperados por los fans de la compañía para que aparezcan en el MCU de Marvel Studios. Es difícil saber cómo se adaptará su historia para Disney+, pero sus seguidores tomarán cualquier versión con tal de ver a Marc Spector en la pantalla chica.



SHE-HULK

She-Hulk ha sido un personaje importante en los cómics de Marvel y los fans esperaban que debute en el MCU pronto, aunque nadie esperó que sea en forma de su propia serie de televisión. La compañía investigará sus orígenes a fondo en la nueva serie, desde cómo se convirtió en She-Hulk hasta su unión con los demás personajes de Marvel.



MS. MARVEL

Si bien Kamala Khan puede ser tomada como una “nueva heroína”, lo cierto es que el anuncio de su propia serie ha generado una serie de comentarios positivos por ser el primer personaje principal islámico de Marvel. Además, los rumores de la aparición de "Young Avengers" se han incrementado con la aparición de Ms. Marvel.



THOR

El ya conocido Thor regresará a la pantalla grande junto con Jane Foster en "Thor: Love & Thunder", aunque podría hacer una aparición en la próxima película de los Guardianes de la Galaxia.



DOCTOR STRANGE

El maestro de las artes místicas regresará con "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la considerada primera película del MCU que será apta solo para mayores de 13 años con un tinte de horror.



U.S. AGENT

Con el Capitán América fuera, se necesita un reemplazo. Parece ser que dentro de "Falcon and the Winter Soldier" Wyatt Russell tomará el papel de John Walker, mejor conocido como U.S. Agent, para el MCU.



JANE FOSTER

Una de las mayores sorpresas para la Fase 4 de Marvel. Ella será la principal protagonista en "Thor: Love & Thunder" y será quien porte el famoso martillo de Thor. Considerando su historia en los cómics, Jane Foster podría abrir un mundo de posibilidades para el MCU.



HAWKEYE

Si bien Hawkeye no tuvo participación en "Avengers: Infinity War", fue uno de los principales motivos por el cual Thanos fue derrotado en "Avengers: Endgame". Ahora, Clint Barton regresará con su propia serie de televisión y posiblemente llegue a modo de cameo en la película de Black Widow.



KATE BISHOP

Como protegida de Hawkeye, ella llegará a la serie de Disney+ mostrando su entrenamiento junto a su mentor y cómo portará su manto una vez Jeremy Renner deje el papel, si es que lo hace. Además, muchos consideran que ella sería otro gran elemento que confirmaría Young Avengers.



SCARLET WITCH

Posiblemente la que más potencial tiene en la Fase 4 y quien más apariciones tendrá también. Primero comenzará como parte de la serie "WandaVision" en Disney+ y de allí pasará a participar en la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Los más entusiastas creen que ella será quien cree a los mutantes por el cómic "House of M".



BLACK PANTHER

En el 2022 se estrenará "Black Panther 2". ¿Podrá T'Challa mantener su trono? ¿O habrá alguien más que lo desafíe para convertirse en el nuevo gobernador de Wakanda ahora que Black Panther es un héroe internacional?



VISION

¿Cómo regresará Vision para la serie de "WandaVision"? Aún no se sabe exactamente qué hará Marvel con este personaje, pero todo indica que su camino acabará (o renacerá) con la serie.



VALKYRIE

Parece ser que no solo Thor, sino también Valkyrie acompañará a Jane Foster en su camino para convertirse en una diosa asgardiana en la película "Thor: Love & Thunder".



OKOYE

Se sabe que la actriz Danai Gurira dejó el mundo de "The Walking Dead" para concentrarse en su carrera con Marvel Studios. Ahora, muchos esperan su aparición en "Black Panther 2".



FALCON

Como nuevo portador del escudo del Capitán América, ¿Falcon podrá cumplir la misión que le dejó Steve Rogers? Aún queda por confirmarse si él aparecerá con el traje azul, rojo y blanco o si se mantendrá como Falcon.



WINTER SOLDIER

Bucky Barnes también llegará a Disney+ como parte de la serie junto a Falcon. Aún no se sabe cómo ambos evolucionarán su historia a lo largo del programa de televisión.



BLACK WIDOW

Se sabe que Black Widow está muerta luego de los eventos de "Avengers: Endgame", pero ahora se hará una exploración a su pasado que podría significar un gigantesco cambio para el MCU. ¿Qué sorpresas traerá Marvel en esta cinta?



SHURI

Como parte del elenco de "Black Panther 2", ella podría ser la siguiente gran mente tecnológica que necesita el MCU luego de la partida de Iron Man. Muchos apuntan que también creará su propio traje para luchar contra el mal.



SHANG-CHI

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" le dio una gran popularidad al personaje ya que finalmente se introducirá al verdadero Mandarín al MCU. Simu Liu llevará la acción de las artes marciales al siguiente nivel en la película de Marvel.



MONICA RAMBEAU

Si bien la pequeña Monica apareció en "Captain Marvel", para el tiempo de "WandaVision" ella estará completamente crecida y será interpretada por Teynoah Parris. ¿Cómo introducirá Marvel a Spectrum en el MCU?



THE ETERNALS

Algunos iniciados en el mundo de Marvel tienen poca idea de quiénes son "The Eternals". Por ello, la película jugará un papel vital para todos e intentará explicar por qué son tan importantes para la historia del universo de Marvel.



LOKI

El dios de las mentiras lo hizo una vez más y ahora “volverá a la vida” con su propia serie de televisión. Luego de los eventos de "Avengers: Endgame", su paradero es desconocido, pero tiene una de las Gemas del Infinito que le ayudará a viajar a cualquier parte del universo que quiera. ¿Qué hará Loki en su serie de Disney+?