Guardianes de la Galaxia: Chris Pratt confesó que no son "tiempos fáciles" para el elenco

La saga Guardianes de la Galaxia está en el ojo tormenta tras el despido del guionista y director James Gunn por sus polémicos tuits escritos entre 2008 y 2012. Dave Bautista, quien encarna a Drax, salió a la prensa para anunciar su salida de la cinta de Marvel si es que Disney rechazaba el guión de Gunn.



¿Pero qué opinan los demás? Chris Pratt, actor que hace de Star-Lord, reconoció que "no son tiempos fáciles" para el elenco de Guardians of the Galaxy Vol. 3.



"No son tiempos fáciles. Todos amamos a James y él es un buen amigo de nosotros [el elenco], pero también amamos trabajar en Guardians of the Galaxy. Es una situación complicada para todos. Y, ¿sabes?, nosotros queremos avanzar, hacer lo correcto y ser lo mejor que podemos ser", declaró Pratt en entrevista a la agencia AP.



¿Qué podemos esperar de la nueva película de la saga? Aún hay tiempo como para que Disney reconsidere el despido de Gunn, algo que se rumoreó en las últimas semanas. Guardians of the Galaxy Vol. 3 tiene previsto su estreno en 2020.

