“Han Solo: una historia de Star Wars”: ¿entre qué películas se ubica esta nueva entrega?

Si ya viste "Han Solo: A Star Wars Story" , seguro tendrás una interrogante principal: ¿en qué momento transcurre la historia?



Tranquilo, no leerás ningún spoiler si es que has estado atento a los avances oficiales de "Han Solo: A Star Wars Story" .



Un dato básico es la edad de Chewbacca . En una escena dentro del Halcón Milenario , Chewbacca le dice a Han que tiene 190 años. Se sabe que los wookis son longevos, por lo que Chewbacca es todo un adolescente.



Teniendo este dato en cuenta, podemos calcular muchos datos interesantes.



Según el canon oficial de Star Wars , Chewbacca nació en el año 200 antes de la batalla de Yavin en la que la alianza Rebelde destruyó la primera estrella de la muerte. Han Solo , por su parte, nació 29 años antes de esa batalla.



Haciendo cálculos con estas cifras, podemos determinar que Han tenía 19 años cuando conoció a Chewbacca, precisamente a 10 años antes de la batalla de Yavin.



De acuerdo con Gizmodo , si nos atenemos el calendario oficial de Star Wars , el encuentro entre ambos personajes ocurrió 10 años después de la victoria de Palpatine en The Revenge of the Sith , y 10 años antes de que Jyn Erso y Cassian Andor robaran los planos de la Estrella de la Muerte.



"Solo: A Star Wars Story" , por lo tanto, transcurre entre los años 13 y 7 antes de la batalla de Yavin y debería ubicarse entre The Revenge of the Sith y Rogue One .

