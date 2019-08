Joker: "Avengers: Endgame" es una película para "niños nerds ya mayores" según el actor Marc Maron

El actor Marc Maron, quien hace de Ted Marco en Joker , confesó no estar interesado en películas como " Avengers: Endgame ", debido a que "esas películas son para niños nerds ya mayores".



Las polémicas declaraciones del actor de Joker tuvo lugar en una entrevista con Conan O’brien.



" Tengo algunos problemas con ellas (películas de superhéroes), generalmente no me gustan (...) No quiero ser intimidado para ver esas películas. Miren, soy un adulto, no tengo siete años y creo que esas películas son para niños nerds ya mayores", señaló el artista.



El público, como era de esperarse, reaccionó ante las opiniones de Maron. " Oh, ¿De verdad? ¡Asuman el golpe! ¡Ustedes están a cargo de la cultura!", sentenció.

Maron agregó a su polémica opinión su experiencia a la hora de acudir al cine con la intención de visualizar algo distinto a lo que oferta el mundo del entretenimiento.



" No sé ustedes, pero ahora tengo que conducir a un cine más pequeño para ver una película adulta con otra gente adulta en la que todos podemos sentarnos… ¡y no entender el final!", bromeó.



“ Esa parte de la experiencia en donde sales y tu estas cómo: No lo sé, ¿El tipo murió? No es claro. Esa es la clase de películas que disfruto. No voy a ser intimidado por hombres adultos nerds que me juzgan por no entender algo", explicó el actor de Joker.