Joker se ha convertido en una de las mejores películas de DC Comics. Junto a Warner Bros., la empresa decidió darle una cinta en solitario al villano de Batman y crear un nuevo origen a la locura del Guasón.

No obstante, el proceso de rodaje no fue sencillo para los actores ni para la productora. Ha salido a la luz el conflicto que hubo entre los actores Joaquin Phoenix y Robert De Niro. Al parecer no solo estuvieron enfrentados en la película sino también en el rodaje.

El medio GQ compartió una entrevista con Phoenix en la que comenta es gran fan de De Niro pero se enfrentó a él. Antes del rodaje, Joaquin decidió evitar los ensayos para aumentar su ansiedad.

De Niro fue quien le comentó el inconveniente al director Todd Phillips. La petición era que Phoenix asistiera a la lectura general de la película. “Dile que es actor y que debe estar allí. Me gusta escuchar toda la película y todos vamos a entrar en una habitación y leerla”, comentó el actor de Joker en la entrevista.

Por supuesto, finalmente, Todd Phillips convenció al actor para asistir a la lectura. Robert tuvo que acercarse a Phoenix para hacerlo entrar en razón y que le imprima ganas a la lectura. Lo tomó del rostro, lo besó en la mejilla y le comentó que todo saldría bien.