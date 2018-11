Joker se queda solo. La actriz Margot Robbie, quien encarnó a Harley Quinn por primera vez en la cinta de " Suicide Squad " ( Escuadrón Suicida , en inglés) de DC Comics , anunció que su película en solitario " Birds of Prey " significará la emancipación de la personaje respecto al archienemigo de Batman.



El anuncio de la actriz se dio a conocer en su cuenta oficial de Instagram. El portal THR confirmó que Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) es el título oficial del proyecto cinematográfico, y una referencia a Joker. En esta obra veremos a Harley Quinn junto a su pandilla que incluye a Huntress (Mary Elizabeth Winstead) y Black Canary (Jurnee Smollet-Bell).



La trama de la cinta no tendrá nada que ver con Joker, sino con la misión de Quinn y compañía de protegerse de Cassandra Cain (Ella Jay Basco) luego de hurtar un diamante que es propiedad de Black Mask, un líder mafioso de Gotham interpretado por Ewan McGregor.



Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) se estrenará el 7 de febrero de 2020.

