Joker: ¿realmente *SPOILER* es el padre de Arthur Fleck? Aquí la verdad de la película

Las últimas

[{"id":134682,"title":"Barcelona dio un recital de buen f\u00fatbol en el Camp Nou y en solo 8 minutos liquid\u00f3 a Sevilla","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-sevilla-vivo-liga-santander-fecha-horarios-canales-via-espn-movistar-laliga-messi-griezmann-suarez-camp-nou-ver-futbol-gatis-online-resulstados-tabla-posiciones-espana-nnda-nnrt-134682","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a6afb778df.jpeg"},{"id":134679,"title":"\"Avengers: Endgame\": Iron Man aguant\u00f3 el poder de las Gemas del Infinito debido al Reactor ARC","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-iron-man-pudo-soportar-gemas-infinito-gracias-reactor-arc-avengers-4-marvel-cine-tony-stark-robert-downey-jr-134679","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98f74b29174.jpeg"},{"id":134730,"title":"Horarios, guia TV y canales del Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO en Buenos Aires por Superliga 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-defensa-justicia-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-via-fox-sports-tnt-tv-publica-directo-gratis-jornada-9-live-superliga-argentina-2019-buenos-aires-134730","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d9941cb4009c.jpeg"},{"id":134824,"title":"Sport Boys qued\u00f3 con 10 hombres ante Universitario tras expulsi\u00f3n de Pedro Garc\u00eda [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/universitario-vs-sport-boys-vivo-rosados-quedaron-10-hombres-cancha-expulsion-pedro-garcia-video-134824","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a694c62981.jpeg"},{"id":134702,"title":"No se hicieron da\u00f1o: Universitario empat\u00f3 0-0 ante Sport Boys en el Callao por el Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-sport-boys-vivo-golperu-liga-1-futbol-gratis-online-fecha-10-torneo-clausura-via-golperu-directo-fecha-hora-canal-134725-134702","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d990868799e4.jpeg"},{"id":134821,"title":"\u00a1Estallido Monumental! Santos Borr\u00e9 anot\u00f3 el 1-0 de River Plate contra Patronato por la Superliga [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-patronato-vivo-gol-santos-borre-1-0-millonarios-superliga-argentina-2019-video-134821","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a65733f39b.jpeg"},{"id":134772,"title":"EN VIVO | Tabla de Posiciones y acumulada del Torneo Clausura y la Liga 1: todos los resultados de la fecha 10","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-tabla-posiciones-acumulada-vivo-liga-1-134772","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d97cc05d6f6e.jpeg"},{"id":134600,"title":"EN VIVO | Tabla de posiciones y acumulada de la Liga 1: todos los resultados de la Fecha 10 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-acumulada-liga-1-vivo-via-golperu-universitario-deportes-alianza-lima-sporting-cristal-fecha-10-toreo-clausura-fecha-hora-canal-resultados-directo-134600","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d97cc05d6f6e.jpeg"},{"id":134822,"title":"\u00a1Lo vibra el Monumental! El doblete de Rafael Santos Borr\u00e9 en la Superliga Argentina [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-patronato-vivo-gol-doblete-rafael-santos-borre-superliga-argentina-video-134822","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a663b39c73.png"},{"id":134818,"title":"Busca ser titular: Carlos C\u00e1ceda se luci\u00f3 con triple atajada en las pr\u00e1cticas previas al Per\u00fa vs. Uruguay [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-uruguay-carlos-caceda-lucio-triple-atajada-entrenamientos-seleccion-peruana-video-134818","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a61e95120d.jpeg"},{"id":134712,"title":"AQU\u00cd, River 2-0 Patronato EN VIVO ONLINE v\u00eda FOX SPORTS 2: sigue EN DIRECTO el duelo por la Superliga","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-patronato-estadio-monumental-superliga-argentina-vivo-fox-sports-premim-fox-sports-2-horarios-canales-tv-ver-futbol-gratis-online-futbol-argentino-jornada-9-ar-pe-nnda-nnrt-134712","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d992aaa44be6.jpeg"},{"id":134776,"title":"Tabla de posiciones Liga 2 | Actualizada: as\u00ed qued\u00f3 al jugarse la fecha 17 de la Segunda Divisi\u00f3n","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/tabla-posiciones-liga-2-vivo-actualizada-mueve-jugarse-fecha-17-segunda-division-134776","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7ffd15182a5.jpeg"},{"id":134727,"title":"Alianza Universidad gan\u00f3 2-1 a Melgar por la fecha 10 del Torneo Clausura","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-universidad-vs-melgar-vivo-online-directo-via-gol-peru-cmd-fecha-10-torneo-clausura-liga-1-movistar-heraclio-tapia-huanuco-live-sports-event-nczd-134727","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a5586b4f0c.jpeg"},{"id":134814,"title":"Paolo Guerrero lleg\u00f3 a Buenos Aires para sumarse a la Selecci\u00f3n Peruana","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-paolo-guerrero-llego-buenos-aires-sumarse-seleccion-peruana-134814","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a5d7f527cb.jpeg"},{"id":134817,"title":"\u00a1Infaltables! Los mejores memes del Barza-Sevilla con el primer gol de Lionel Messi en LaLiga [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-sevilla-memes-mejores-reacciones-via-facebook-goleada-4-0-gol-lionel-messi-laliga-santander-2019-20-viral-fotos-134817","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a608b6112f.jpeg"},{"id":134722,"title":"EN VIVO | C\u00e9sar Vallejo vs. UTC hoy en Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura | LIGA 1 | EN DIRECTO","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/cesar-vallejo-vs-utc-vivo-golperu-online-directo-via-gol-peru-cmd-fecha-10-torneo-clausura-liga-1-movistar-estadio-mansiche-trujillo-live-sports-event-nczd-134722","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d996282955af.jpeg"},{"id":134811,"title":"En la primera pelota que toc\u00f3: hinchas de Sport Boys pifiaron a Alejandro Hohberg [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-sport-boys-hinchas-rosados-pifiaron-alejandro-hohberg-134811","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a5265af9c4.jpeg"},{"id":134813,"title":"\u00a1Pol\u00e9mica jugada! Ronald Ara\u00fajo fue expulsado en su debut del Barza-Sevilla por una falta contra Chicharito [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-sevilla-ronald-araujo-expulsado-tarjeta-roja-falta-chicharito-hernandez-debut-cules-liga-santander-viral-video-134813","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a55ffb835e.jpeg"},{"id":134812,"title":"\u00a1A las duchas! As\u00ed fue la tarjeta roja a Demb\u00e9l\u00e9 en el Barcelona vs. Sevilla [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-sevilla-vivo-tarjeta-roja-ousmane-dembele-reclamar-camp-nou-video-134812","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a5545e91a1.png"},{"id":134816,"title":"Joker: \u00bfrealmente *SPOILER* es el padre de Arthur Fleck? Aqu\u00ed la verdad de la pel\u00edcula","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-realmente-thomas-wayne-padre-arthur-fleck-pelicula-guason-penny-nnda-nnlt-134816","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a5886bb9f0.jpeg"},{"id":134680,"title":"Golazo y triunfo: Barcelona le dio una paliza al Sevilla con un soberbio tiro libre de Messi","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-sevilla-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-espn-movistar-partidazo-sky-bein-sports-directo-gratis-jornada-8-live-liga-santander-2019-20-camp-nou-espana-134680","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a560562fcc.png"},{"id":134809,"title":"\u00a1El amo y se\u00f1or de los tiros libres! Golazo de Lionel Messi para el 4-0 del Barcelona-Sevilla [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gol-messi-barcelona-vs-sevilla-vivo-golazo-lionel-tiro-libre-4-0-camp-nou-temporada-liga-santander-argentina-espana-video-134809","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a51f87aa23.jpeg"},{"id":134815,"title":"PES 2020: Universitario vs. Sport Boys, la simulaci\u00f3n del partido por la Liga 1","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-universitario-vs-sport-boys-simulacion-partido-liga-1-efootball-134815","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a578de9aa1.jpeg"},{"id":134663,"title":"Felicidad y goleada: Barcelona derrot\u00f3 4-0 al Sevilla con goles de Messi, Su\u00e1rez y Demb\u00e9l\u00e9","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-sevilla-vivo-directo-online-ver-transmision-via-espn-dazn-movistar-laliga-fecha-8-liga-santander-camp-nou-nczd-134663","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a566f4f13f.jpeg"},{"id":134740,"title":"Juventus venci\u00f3 2-1 a Inter de Mil\u00e1n y le quit\u00f3 el invicto en la Serie A","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/inter-milan-vs-juventus-vivo-espn-2-serie-ver-futbol-gratis-online-horarios-canales-tv-espn-play-cristiano-ronaldo-alexis-sanchez-nnda-nnrt-134740","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d994a8cbb3ae.jpeg"},{"id":134665,"title":"Cl\u00e1sico puntero: Juventus venci\u00f3 2-1 al Inter en el Meazza y tom\u00f3 el primer lugar de la Serie A","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-inter-milan-vivo-directo-online-cristiano-ronaldo-resultado-goles-transmision-espn-rai-serie-italia-2019-video-nczd-134665","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a5526ecf02.jpeg"},{"id":134808,"title":"\u00a1Delicatessen del The Best! Golazo de tiro libre de Messi para el 4-0 del Barcelona ante Sevilla [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-sevilla-vivo-ver-gol-lionel-messi-4-0-azulgrana-camp-nou-video-134808","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a512a9a688.jpeg"},{"id":134806,"title":"WhatsApp y el sencillo truco para avisar a tus contactos que cambiaste de n\u00famero","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-esto-ocurre-cambias-numero-app-viral-smartphone-aplicaciones-truco-nnda-nnrt-134806","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a531a280e8.jpeg"},{"id":134810,"title":"Acer Nitro 7: review y analisis de esta laptop gamer","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/acer-nitro-7-review-analisis-laptop-gamer-youtube-viral-134810","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a52101c230.jpeg"},{"id":134805,"title":"\u00a1\u2019Pipa\u2019 de alegr\u00eda! Higua\u00edn marc\u00f3 as\u00ed el 2-1 para la Juventus sobre el Inter de Mil\u00e1n [VIDEO]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-inter-vivo-gol-gonzalo-higuain-minutos-finales-serie-video-134805","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a510748af8.jpeg"},{"id":134720,"title":"\u00a1Desde el Monumental! River vs. Patronato chocan EN VIVO por la jornada 9 ONLINE de la Superliga 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-patronato-vivo-directo-online-resultado-goles-transmision-via-fox-sports-live-gratis-fecha-9-superliga-argentina-2019-nczd-134720","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d995f836fde3.jpeg"},{"id":134804,"title":"FIFA 20: EA Sports reconoci\u00f3 fallo de seguridad que expuso los datos de 1600 jugadores","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-ea-sports-reconocio-fallo-seguridad-expuso-datos-1600-jugadores-134804","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a4ee149128.jpeg"},{"id":134784,"title":"El gol de Cristian Palacios para el 3-0 en el Alberto Gallardo [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-vs-real-garcilaso-gol-christian-palacios-3-0-alberto-gallardo-video-134784","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a2ca67270e.jpeg"},{"id":134791,"title":"El pol\u00e9mico comunicado que public\u00f3 Sport Boys ante la convocatoria de Alejandro Hohberg","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-polemico-comunicado-publico-sport-boys-convocatoria-alejandro-hohberg-134791","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a09a72582a.jpeg"},{"id":134803,"title":"Pensando en Uruguay: el gol de Gabriel Costa en la pr\u00e1ctica de la Selecci\u00f3n Peruana [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-gol-gabriel-costa-practica-bicolor-argentina-pensando-uruguay-video-134803","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/07\/5d73f3ddde3d9.jpeg"},{"id":134718,"title":"Uni\u00f3n Comercio gan\u00f3 2-1 a Deportivo Municipal en Moyobamba por la fecha 10 del Torneo Clausura","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/union-comercio-vs-deportivo-municipal-vivo-online-directo-via-gol-peru-cmd-fecha-10-torneo-clausura-liga-1-movistar-estadio-ipd-moyobamba-live-sports-event-nczd-134718","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d9962b3b2c8d.jpeg"},{"id":134739,"title":"\u00a1Sobre la hora! Toluca rescat\u00f3 un empate ag\u00f3nico ante Puebla por el Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/toluca-vs-puebla-vivo-directo-online-resultado-goles-via-tudn-canal-5-live-gratis-apertura-2019-liga-mx-video-nczd-134739","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a3c9834e80.jpeg"},{"id":134802,"title":"\"Joker\" vs. \"Avengers: Endgame\": comparten el meme m\u00e1s cruel para los seguidores de Marvel","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-vs-avengers-endgame-comparten-meme-cruel-seguidores-marvel-guason-avengers-4-vengadores-134802","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a48d6bdc56.jpeg"},{"id":134797,"title":"El VAR le \u2018agu\u00f3\u2019 la fiesta: el gol anulado a Cristiano Ronaldo en el Juventus vs. Inter [VIDEO]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/gol-cristiano-ronaldo-var-anulo-celebracion-cr7-juventus-vs-inter-milan-video-134797","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a4205ded31.jpeg"},{"id":134799,"title":"Si quisieras...: golazo de Demb\u00e9l\u00e9 para el 3-0 del Barcelona ante Sevilla en media hora de juego [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-sevilla-vivo-ver-gol-dembele-3-0-azulgrana-camp-nou-laliga-video-134799","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a434d32daa.jpeg"},{"id":134794,"title":"\u00a1Peligro en el \u00e1rea! El tiro al palo de Cristiano Ronaldo en el Juventus vs. Inter [VIDEO]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-inter-vivo-palo-cristiano-ronaldo-giuseppe-meazza-video-134794","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a40746a573.jpeg"},{"id":134795,"title":"\u00a1Brutal pirueta! Luis Su\u00e1rez adelanta al Barcelona frente a Sevilla con un golazo de 'chalaca' [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gol-luis-suarez-barcelona-vs-sevilla-vivo-uruguayo-marco-1-0-chalaca-laliga-video-134795","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a41de41242.jpeg"},{"id":134801,"title":"\u201cLa hinchada influy\u00f3 mucho\u201d, Pablo Bengoechea tras la victoria ante Pirata FC","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-hinchada-influyo-pablo-bengoechea-victoria-pirata-fc-134801","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87fed763a5b.jpeg"},{"id":134796,"title":"\u00a1Cantalo, cantalo, cantalo! Espectacular golazo de chalaca de Luis Su\u00e1rez a Sevilla en Camp Nou [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-sevilla-vivo-gol-luis-suarez-1-0-chilena-chalaca-liga-santander-2019-video-134796","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a418063e6f.jpeg"},{"id":134798,"title":"\u00a1Celebra Chile! El gol de Arturo Vidal para el 2-0 del Barcelona vs. Sevilla [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gol-arturo-vidal-barcelona-vs-sevilla-vivo-definicion-celebracion-camp-nou-video-134798","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a4378ed90d.png"},{"id":134800,"title":"Marvel: Florence Pugh, de \"Black Widow\", comparti\u00f3 un sentido mensaje tras el cierre de la producci\u00f3n","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-florence-pugh-black-widow-compartio-sentido-mensaje-cierre-produccion-viuda-negra-ucm-134800","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a43b755fab.jpeg"},{"id":134790,"title":"\u00a1Es Il Cappo Cannoniere! El gol de Lautaro a la Juventus que hizo 'explotar' al Giuseppe Meazza [VIDEO]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-inter-milan-vivo-gol-lautaro-martinez-1-0-serie-italia-2019-clasico-video-134790","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a3e220a3b1.jpeg"},{"id":134793,"title":"\"Joker\": actor Josh Brolin, de \"Avengers: Endgame\", rompi\u00f3 su silencio sobre la pel\u00edcula del Guas\u00f3n","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-actor-josh-brolin-avengers-endgame-rompio-silencio-pelicula-guason-vengador-avengers-4-marvel-134793","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a3f4ab7a60.jpeg"},{"id":134788,"title":"Dupla letal: jugada de Cristiano y Dybala marca el 1-0 de Juventus ante Inter de Mil\u00e1n [VIDEO]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-inter-vivo-ver-gol-paulo-dybala-1-0-giuseppe-meazza-serie-134788","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a38f87f357.jpeg"}]