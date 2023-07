El Universo Cinematográfico de Marvel todavía tiene pendiente el estreno de varias series y una película dentro de la fase 5 de los Vengadores. “Secret Invasion” ha dado por finalizada su emisión en la plataforma de streaming Disney Plus y es momento de cambiar de temática de forma radical. Dejamos atrás a los Skrulls para darle paso al tema de las líneas temporales.

Recordemos que todos estos sucesos se encuentran dentro de la saga del multiverso, en donde se mezclan varias tramas, como la del microverso de “Ant-Man Quantumania” o la de los multiversos de “Dotctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Fecha de estreno de la segunda temporada de “Loki”

Pues la siguiente producción en el calendario es “Loki”. La segunda temporada de la serie se estrenará el 6 de octubre en la aplicación. Al igual que la primera, será una historia en solitario del personaje, no veremos a otros Vengadores involucrados.

Al final de la pasada temporada, él y Sylvie, una de sus variantes, llegaron hasta el fin del tiempo, aquel ligar en donde se organizan las líneas temporales. Por supuesto, todo fue gracias a las variantes del dios del engaño que le ayudaron a cruzar entre dimensiones y evitar morir en su camino.

Con lo que no contaban en su aventura es que encontrarían a una variante bastante benevolente de Kang, quien tiene el control total del tiempo. Sin embargo, está cansado de haber estado allí por miles de millonesde años y decide morir.

Sylvie será la verdugo y obliga a Loki a volver a la TVA. Allí, se da cuenta el protagonista que todo se ha salido de control y que Kang el Conquistador es quien ha tomado control de esa línea temporal. Ahora deberá solucionar todo.

Por el momento, no se sabe si Jonathan Majors seguirá en el papel de Kang. Recordemos que el actor se encuentra en investigaciones por presuntamente golpear a su ex pareja. Ante la espera, Marvel ha compartido el primer póster oficial de la serie, en donde se puede ver a Loki caminando en círculos en un reloj con el rostro de Miss Minutes.

