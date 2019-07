Marvel Fase 4: Conoce todas las películas, series, fechas de estreno y logos para los próximos dos años 

Después de la intriga que había dejado la mega taquillera Avengers: Endgame , el presidente de Marvel Studios , Kevin Feige, develó el plan de lanzamientos de la compañía para los próximos dos años en la Comic-Con de San Diego. Y la gran apuesta parece a primera vista la plataforma de streaming Disney+.



Medio mundo contenía la respiración ante lo que podía apreciar en ese escenario y con razón. Ahora que Spider-Man: Far From Home ha puesto punto y final a la tercera fase del Universo Cinematográfico Marvel , todos sus fans nos preguntábamos qué venía a continuación. Y lo que viene es una Fase 4 cargada de novedades. Un aluvión de lanzamientos (diez en el próximo año y medio) y el debut de un número aún mayor de héroes y villanos

Una de las grandes novedades de esta etapa es la irrupción de Disney+, la nueva plataforma de streaming de la compañía, que pretende competir contra Netflix, HBO, Prime Video y cuantas rivales más aparezcan. Su llegada supone que la Fase 4 y el Universo Marvel apuesten fuerte por el mundo de las series. Hay hasta cinco producciones en camino para Disney+ y, a diferencia de las series previas de Marvel, éstas contarán con el plantel de actores y actrices que hemos visto en la gran pantalla. Además, ahora habrá toda clase de conexiones, cameos y crossover en el séptimo arte.



Los eventos de Doctor Extraño 2, por ejemplo, estarán directamente relacionados con la serie WandaVision. Por eso, aun siendo series, son consideradas como una parte más del UCM.



A continuación te dejamos con un calendario que recopilar todas las películas, series y fechas de la Fase 4 del Universo Marvel.



¿Cuándo se estrenarán las películas de la Fase 4 de Marvel?

Viuda negra – 1 de mayo de 2020



Los Eternos - 6 de noviembre de 2020



Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021



Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021



Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021



Black Phanter 2 - Sin fecha



Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha



Los 4 Fantásticos - Sin fecha



Blade - Sin fecha



X-Men - Sin fecha



Series Fase 4 de Marvel

The Falcon and Winter Soldier - Otoño de 2020



WandaVision - Primavera 2021



Loki - Primavera de 2021



What if...? - Verano de 2021



Hawkeye - Otoño de 2021

