El camino de Capitán América no finalizó en “Avengers: Endgame”. Marvel Studios dio inicio a la fase 4 con el estreno de “Falcon and the Winter Soldier” en Disney Plus, en donde se explora el desarrollo de Sam Wilson en su proceso de transformación en el nuevo Capitán América. Recordemos que Steve Rogers le entregó el escudo tras vencer a Thanos, pero en la serie se revela que lo rechaza inicialmente.

Pues ahora, el actor Anthony Mackie será el encargado de interpretar a este personaje, aunque se ha puesto en duda su relevancia en el UCM, ya que no cuenta con la fuerza y agilidad que sí tuvo Rogers gracias al suero de supersoldado. Tuvo la oportunidad de tomar el suero, pero lo rechazó.

En mayo de 2024, Marvel Studios estrenará la siguiente película de la franquicia de Capitán América. El proyecto lleva el nombre de “Captain America New World Order” y hasta el momento se ha mantenido en reserva los detalles de la trama y el reparto.

La productora sabe que los spoilers arruinan la experiencia de los fans. Así que, año tras año, ha tomado medidas para evitar que se filtren detalles del guion. Por ejemplo, Tom Holland comentó en múltiples ocasiones que le dieron su traje elegante y le comentaron que grabarían una boda en “Endgame”, pero se trataba del funeral de Tony Stark.

¿Cómo Marvel evita los spoilers de Capitán América 4?

Anthony Mackie develó en el programa The Kelly Clarkson Show algunas de las estrategias que ha tomado Marvel para evitar filtraciones.

“Obtenemos literalmente una clave de acceso a un sitio web que nos da una ubicación para encontrarnos con la persona que va a firmar, sentarse con un ordenador y leer nuestro guion”, explicó el actor.

Ahora, la productora se apoya de la tecnología para seguir en tiempo real el contenido que se puede leer de los guiones. Antes se optaba por enviar los guiones mutilados, modificados o solo con el contenido relevante para el actor.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.