Marvel: taza de Goose, de Capitana Marvel, está a la venta y enamora a los fans del minino

[{"id":131449,"title":"Cristiano casi triplica al segundo: 'CR7' lidera Top 10 de jugadores que m\u00e1s ganan en la Serie A [FOTOS]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/cristiano-ronaldo-cr7-lidera-top-10-jugadores-ganan-serie-fotos-131449","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d782bde7de09.jpeg"},{"id":131310,"title":"\u25ba Per\u00fa vs. Brasil EN VIVO: todo lo que debes saber del nuevo amistoso internacional de la Blanquirroja en Los \u00c1ngeles","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-goles-once-confirmado-christian-cueva-fecha-hora-canal-live-streaming-amistoso-gratis-fifa-seguir-transmision-latina-tv-sport-tv-globo-movistar-deportes-facebook-live-131310","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76b93ebac16.jpeg"},{"id":131458,"title":"\u00a1Vuelve la acci\u00f3n! Liga Peruana de Muay thai realizar\u00e1 su quinta fecha este s\u00e1bado 14 de setiembre en Los Olivos","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/muay-thai-liga-peruana-muay-thai-realizara-quinta-fecha-sabado-14-setiembre-olivos-131458","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7829029ec15.jpeg"},{"id":131269,"title":"\u00a1No juega Cueva! Per\u00fa vs. Brasil EN VIVO: se ven las caras, esta noche, en partidazo de pron\u00f3stico reservado","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-directo-goles-historial-neymar-ruidiaz-once-confirmado-via-latina-tv-movistar-deportes-fecha-hora-canal-ver-gratis-facebook-live-seguir-transmision-ver-futbol-gratis-131269","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d769000cd35d.jpeg"},{"id":131457,"title":"Pablo Bengoechea sobre Claudio Vivas: \"Cuando hay cosas que 'no funcionan' cambian al entrenador\"","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-pablo-bengoechea-admitio-nadie-fijo-futbol-salida-claudio-vivas-sporting-cristal-131457","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/19\/5d3235490c096.jpeg"},{"id":131456,"title":"Lo siento, tendr\u00e1s que esperar: Barcelona no piensa arriesgar a Messi y se perder\u00eda partido ante Valencia","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-noticias-messi-jugara-valencia-laliga-santander-espana-131456","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d782a555391a.jpeg"},{"id":131454,"title":"Rival de WhatsApp ya te permite cambiar de color tus chats","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-competidor-permite-cambiar-color-tus-conversaciones-telegram-smartphone-oscuro-truco-nnda-nnrt-131454","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7829bf7ed94.jpeg"},{"id":131369,"title":"\u00a1Gareca movi\u00f3 el once! As\u00ed alinear\u00e1 Per\u00fa y Brasil en el partido amistoso | Fecha FIFA","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-once-confirmado-alineacion-seleccion-peruana-scratch-partido-amistoso-angeles-aldo-corzo-131369","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77a4d7ad03e.jpeg"},{"id":131452,"title":"Todo se sabe: el detalle en el contrato de Kroos con el Real Madrid que lo 'anim\u00f3' a adelantar su retiro","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/toni-kroos-anuncia-retiro-ultima-renovacion-aleman-real-madrid-131452","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7828462550c.jpeg"},{"id":131450,"title":"\u00a1Le llueven flores! Sof\u00eda Mul\u00e1novich recibi\u00f3 elogios de Claudio Pizarro tras ganar el t\u00edtulo mundial ISA 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/surf-sofia-mulanovich-palabras-elogio-recibio-claudio-pizarro-ganar-titulo-mundial-isa-131450","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d781e425a80c.jpeg"},{"id":131453,"title":"Los jugadores de Brasil que fueron clave en la final de la Copa Am\u00e9rica y no estar\u00edan en el amistoso ante Per\u00fa","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-jugadores-clave-titulo-copa-america-estarian-bicolor-131453","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/11\/5d0025a148f36.jpeg"},{"id":131248,"title":"\u25b7 Per\u00fa vs. Brasil por amistoso FIFA: seguir ONLINE y EN DIRECTO el partido por LATINA EN VIVO","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-amistoso-fecha-fifa-seguir-directo-christian-cueva-neymar-movistar-deportes-latina-globo-sportv-angeles-memorial-coliseum-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-131248","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d781ddf1150d.jpeg"},{"id":131277,"title":"Se juega en Texas: Gu\u00eda de horarios y canales EN VIVO del Argentina vs. M\u00e9xico en Alamodome","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-mexico-vivo-directo-online-transmision-narracion-tyc-sports-tv-publica-via-tudn-televisa-univision-canal-5-tv-azteca-fecha-hora-canal-alamodome-texas-amistoso-internacional-131277","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77ce6909fe0.jpeg"},{"id":131444,"title":"\u00bfCristiano eres t\u00fa? El descomunal gol de 'chalaca' para Yemen en las Eliminatorias a Qatar 2022 [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/youtube-descomunal-gol-chalaca-yemen-eliminatorias-qatar-2022-video-nczd-131444","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7817bdd2e59.jpeg"},{"id":131259,"title":"Colombia vs. Venezuela: se miden hoy en Florida por amistoso internacional Fecha FIFA 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-venezuela-vivo-online-directo-transmision-caracol-tv-play-tlt-amistoso-internacional-fecha-fifa-james-rodriguez-event-nczd-131259","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d7714378c72b.jpeg"},{"id":131447,"title":"Luego del 'poker' de Cristiano Ronaldo: los m\u00e1ximos goleadores con una selecci\u00f3n","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-portugal-maximos-goleadores-seleccion-euro-2020-fotos-131447","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d781f3147c81.jpeg"},{"id":131445,"title":"No se le despega para nada: Aubameyang se 'acerca' al Real Madrid gracias a Dani Ceballos","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/aubameyang-real-madrid-dani-ceballos-seria-intermediario-bernabeu-delantero-arsenal-131445","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d781e04475b6.jpeg"},{"id":131295,"title":"TV ONLINE | Per\u00fa vs. Brasil EN VIVO: miden fuerzas en el Memorial Stadium de Los \u00c1ngeles por fecha FIFA","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-brasil-vivo-online-once-confirmado-via-movistar-latina-fecha-hora-canal-oglobo-sport-tv-directo-ver-amistoso-fifa-angeles-estados-unidos-131295","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76b8aaad047.jpeg"},{"id":131446,"title":"Marvel: taza de Goose, de Capitana Marvel, est\u00e1 a la venta y enamora a los fans del minino","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-taza-goose-capitana-marvel-venta-enamora-fans-minino-fase-4-ucm-131446","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/01\/23\/5c48974422fea.jpeg"},{"id":131448,"title":"Per\u00fa vs. Brasil: as\u00ed pagan las casas de apuesta si Gabriel Costa o Kevin Quevedo anotan un gol","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-pagan-casas-apuesta-gabriel-costa-kevin-quevedo-anotan-gol-duelo-131448","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d714f70473e6.jpeg"},{"id":131250,"title":"\u00a1Lleg\u00f3 la diversi\u00f3n! Los memes te matar\u00e1n de risa en la previa del Per\u00fa vs. Brasil | FECHA FIFA","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-divertidos-memes-vacilan-previa-goles-partido-amistoso-angeles-fecha-fifa-131250","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d767dd445814.jpeg"},{"id":131443,"title":"Fortnite: \u00bfc\u00f3mo conseguir gratis el pack 'Psic\u00f3pata' en el videojuego? [GU\u00cdA]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-gratis-pack-psicopata-videojuego-guia-131443","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7813c602142.jpeg"},{"id":131439,"title":"Google Traductor realiza escena de 'Maldita lisiada' y causa risa por su extra\u00f1o resultado","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-traductor-recrea-escena-maldita-lisiada-maria-barrio-viral-mundo-youtube-viral-smartphone-aplicaciones-nnda-nnrt-131439","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7815c1ce20c.jpeg"},{"id":131242,"title":"Chile vs. Honduras EN VIVO desde San Pedro de Sula: conoce la fecha y hora del encuentro Amistoso","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-honduras-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-chilevision-canal-futbol-directo-gratis-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-minuto-minuto-san-pedro-sula-131242","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77d607d600d.jpeg"},{"id":131436,"title":"\u00a1'Bombazo' de Florentino P\u00e9rez! Acuerdo total por N'golo Kant\u00e9 entre Real Madrid y Chelsea","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-fichajes-acuerdo-total-n-golo-kante-chelsea-florentino-perez-131436","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d781489a6e86.jpeg"},{"id":131441,"title":"Dragon Ball Super: mira c\u00f3mo ser\u00eda la fusi\u00f3n de Gohan y Goku en el anime","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-mira-seria-fusion-gohan-goku-anime-dbs-dragon-ball-131441","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7814a21a100.jpeg"},{"id":131421,"title":"\u00a1Conectamos con San Antonio! Argentina vs. M\u00e9xico se miden EN VIVO y EN DIRECTO por partido amistoso 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-mexico-vivo-directo-tv-online-via-tyc-directv-sports-tv-publica-tudn-canal-5-live-gratis-alineaciones-minuto-minuto-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-texas-131421","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7800ca86404.jpeg"},{"id":131429,"title":"El camino a Tokio: \u00bfqu\u00e9 es lo que tiene que hacer Sof\u00eda Mul\u00e1novich para clasificar a los Juegos Ol\u00edmpicos 2020?","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/surf-sofia-mulanovich-clasificar-juegos-olimpicos-tokio-2020-131429","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77fffc3b90c.jpeg"},{"id":131256,"title":"Hoy, Ecuador vs. Bolivia EN VIVO v\u00eda DIRECTV Sports: seguir ONLINE el amistoso por fecha FIFA","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/ecuador-vs-bolivia-vivo-amistoso-fecha-fifa-seguir-directo-gaibor-chumacero-directv-cuenca-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-131256","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d7686b938d4f.png"},{"id":131440,"title":"Apple Arcade: juegos, precio, fecha y todo sobre el nuevo servicio de suscripci\u00f3n de videojuegos de Apple","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/apple-arcade-juegos-precio-fecha-nuevo-servicio-suscripcion-videojuegos-apple-131440","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d780ec08c168.jpeg"},{"id":131438,"title":"Conoce el estadio donde se jugar\u00e1 el Per\u00fa vs. Brasil por Fecha FIFA [FOTOS Y STREET VIEW]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-conoce-estadio-jugara-amistoso-fifa-memorial-coliseum-angeles-131438","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d780e0138d6c.jpeg"},{"id":131433,"title":"Ni\u00f1o lesiona a otro durante partido de f\u00fatbol y le env\u00eda una carta para disculparse","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/facebook-viral-conmovedora-carta-nino-10-anos-lesiono-rival-partido-futbol-espana-zaragoza-fb-face-nnda-nnrt-131433","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d780a8c2941d.png"},{"id":131435,"title":"\"Se arma un quilombo\": Maradona explic\u00f3 qu\u00e9 sucede si le anulan un gol con el VAR","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/maradona-gimnasia-repuesta-posiblidad-var-superliga-argentina-131435","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d780ec8007a0.jpeg"},{"id":131434,"title":"Apple TV+ amenaza a Netflix con todas estas series exclusivas","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/apple-tv-amenaza-netflix-series-exclusivas-podcast-iphone-131434","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d780bea1111e.jpeg"},{"id":131389,"title":"Internacional vs. Atl\u00e9tico Paranaense: \u00bfC\u00f3mo y d\u00f3nde seguir EN DIRECTO la final de la Copa de Brasil?","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-atletico-paranaense-vivo-ida-final-copa-brasil-paolo-guerrero-seguir-directo-goltv-latinoamerica-globo-sportv-arena-da-baixada-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-131389","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77d3bd5e2cf.jpeg"},{"id":131342,"title":"Ecuador vs. Bolivia: chocan hoy en el Alejandro Serrano Aguilar por amistoso internacional Fecha FIFA 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/ecuador-vs-bolivia-vivo-directo-online-directv-sports-teleamzonas-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-estadio-alejandro-serrano-aguilar-cuenca-nczd-live-sports-event-131342","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77acac5f413.jpeg"},{"id":131432,"title":"iPhone 11: precio, fecha y especificaciones t\u00e9cnicas de los tres nuevos modelos de Apple","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/iphone-11-precio-fecha-especificaciones-tecnicas-tres-nuevos-modelos-apple-131432","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77fbf1639db.jpeg"},{"id":131331,"title":"Se escribe Ronaldo, pero se pronuncia... \u00a1'M\u00e1quina de goles'! Portugal venci\u00f3 a Lituania con 'p\u00f3ker' de Cristiano","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/portugal-vs-lituania-vivo-directo-online-directv-sports-dazn-bein-sports-rai-telecinco-eliminatorias-eurocopa-2020-rtp-fecha-6-grupo-b-nczd-live-sports-event-131331","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d780b1b07e2d.jpeg"},{"id":131431,"title":"Est\u00e1 en todas: el 'p\u00f3ker' de Cristiano Ronaldo en el Portugal vs. Lituania por Eliminatorias Euro [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-poker-ver-cuatro-goles-portugal-vs-lituania-eliminatorias-euro-2020-video-131431","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d780a6119dd8.jpeg"},{"id":131426,"title":"Con 'ayud\u00edn' del portero: Cristiano Ronaldo propici\u00f3 el 2-1 de Portugal ante Lituania [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-gol-ver-doblete-cr7-portugal-vs-lituania-eliminatorias-eurocopa-2020-video-131426","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7803011e56f.jpeg"},{"id":131425,"title":"A pasos agigantados: Cavani acorta plazos de su recuperaci\u00f3n y estar\u00eda ante Real Madrid por Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-psg-cavani-acorta-plazos-llegar-partido-champions-league-131425","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7806b5a5152.jpeg"},{"id":131430,"title":"Project Resistance: fecha de lanzamiento y precio para PS5 y Xbox Two del nuevo juego de Resident Evil de Capcom","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/project-resistance-resident-evil-fecha-lanzamiento-precio-ps5-xbox-two-scarlett-nuevo-juego-capcom-historia-personajes-jugabilidad-trailer-gameplay-caracteristicas-nnda-nnlt-131430","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d78045f15806.jpeg"},{"id":131428,"title":"\u00a1'Hat-Trick' de Cristiano! El 3-0 de Ronaldo para que Portugal pase por encima a Lituania","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/gol-cristiano-ronaldo-portugal-vs-lituania-vivo-hat-trick-3-0-eliminatoria-euro-2020-video-131428","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7804df7097d.jpeg"},{"id":131427,"title":"\"Avengers: Endgame\": as\u00ed se ver\u00eda Vision con todas las Gemas del Infinito en su cabeza","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-veria-vision-gemas-infinito-cuerpo-vengadores-avengers-4-marvel-131427","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7803f8043a3.jpeg"},{"id":131423,"title":"No la ve: Griezmann fall\u00f3 nuevo penal, ahora en el Francia vs. Andorra por Eliminatorias Euro 2020 [VIDEO]","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/antoine-griezmann-fallo-nuevo-penal-francia-vs-andorra-eliminatorias-euro-2020-video-131423","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77ffcab4014.jpeg"},{"id":131296,"title":"V\u00eda TUDN y Canal 5: M\u00e9xico vs. Argentina juegan en choque no apto para card\u00edacos en San Antonio, Texas","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/tudn-canal-5-vivo-mexico-vs-argentina-directo-transmision-narracion-tv-azteca-tyc-sports-tv-publica-online-amistoso-internacional-131296","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77c8430a53a.jpeg"},{"id":131303,"title":"HOY, Argentina vs. M\u00e9xico EN VIVO v\u00eda TyC Sports: \u00bfC\u00f3mo seguir EN DIRECTO ONLINE el amistoso por fecha FIFA?","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina-vs-mexico-vivo-amistoso-fecha-fifa-seguir-directo-alamodome-tyc-sports-azteca-deportes-tudn-paulo-dybala-lautaro-martinez-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-131303","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76bad059f88.jpeg"},{"id":131376,"title":"\u2018Chiqui\u2019 Tapia destac\u00f3 el trabajo de Scaloni como DT de Argentina","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/argentina-vs-mexico-2019-presidente-afa-claudio-chiqui-tapia-destaco-lionel-scaloni-dt-albiceleste-nczd-131376","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77ba5e9beb8.jpeg"}]