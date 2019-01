Netflix estrena tráiler de The Punisher, segunda temporada

Luego de la exitosa primera temporada, The Punisher regresa a Netflix con segunda temporada, estando cada vez más cerca. Tras un avance que se mostró ayer en un breve teaser, se reveló fecha de estreno: 18 de enero de 2019.



La plataforma de Streaming ha compartido ahora un primer tráiler oficial de la segunda temporada de la serie del Universo cinematográfico de Marvel , el cual te mostraremos a continuación:

The Punisher es la única serie de Marvel, junto a Jessica Jones, que Netflix aún no ha cancelado. Los motivos no son claros, pero considerando que la plataforma de streaming hace anuncios sobre el futuro de sus producciones justo después del lanzamiento de una nueva temporada, es posible que tengamos noticias a finales de enero o inicios de febrero.