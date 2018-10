La hermana melliza del conocido héroe He-Man tendrá su propia serie animada que se emitirá a través de Netflix. Se titulará ' She-Ra and The Princesses of Power' y se basará en las obras de 1980 'Masters of the Universe'.

En el marco de la Comic Con New York 2018 se mostraron las primeras imágenes. She-Ra and The Princesses of Power estará dirigida a jóvenes, así que el tráiler presenta a los héroes que lucharán por reconstruir el reino.

Poster oficial de la nueva serie (Foto: Netflix) Poster oficial de la nueva serie (Foto: Netflix)

She-Ra and The Princesses of Power es una propuesta que recuerda la nueva versión de los Thundercats para Cartoon Network, que fue mal recibida en redes sociales. Esperemos que She-Ra sea la excepción.

El estreno de la serie en Netflix está programado para el 16 de noviembre del 2018. Sin duda una apuesta innovadora de parte de la plataforma de stream y de Dreamworks.

The cast of DreamWorks #SheRa and the Princesses of Power with executive producer Noelle Stevenson. Photo Credit: Stefanie Keenan pic.twitter.com/puY3cVHDs7 — She-Ra and the Princesses of Power (@DreamWorksSheRa) 18 de mayo de 2018