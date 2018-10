La primera temporada de Stranger Things iba a tener un final totalamente distinto en Netflix. Sucede que dos personajes estaban destinados a desaparecer.



El libro Stranger Things: Worlds Turned Upside Down: The Official Behind-The-Scenes Companion cuenta varias escenas detrás de cámaras y las ideas originales sobre cómo iba a desarrollarse la trama televisiva.



En una de las partes, los hermanos Duffer, directores de Stranger Things, dieron a conocer la muerte de dos personajes en la primera temporada.



"Eleven se iba a sacrificar para salvar el día", anota Ross Duffer. "Ese siempre fue el final del juego. Pero cuando nos dimos cuenta de que el show podría ser más largo, necesitábamos dejar más cosas en el aire, porque muy en el fondo sabíamos que no podíamos continuar sin Eleven. Y para ese punto, ya sabíamos lo especial que era Millie. Si iba a haber más Stranger Things, ella tenía que regresar".



El otro personaje que iba a morir era Steve Harrington. "Se supone que Steve iba a hacer este patán gigante", continúa el creativo, pero fue su cambio de personalidad lo que enganchó a los seguidores de la serie.



La tercera temporada de Stranger Things llegará en 2019.