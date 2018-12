Stranger Things vuelve con todo a Netflix con su tercera temporada para 2019. La producción publicado un nuevo teaser con más información sobre lo que se vendrá en esta nueva aventura.



El teaser de Stanger Things incluye los títulos de los próximos ocho episodios que veremos en la tercera temporada de la serie dirigida por los hermanos Duffer. Las referencias están siendo evaluadas por la comunidad en Internet para dilucidar de qué tratará la trama de Netflix.



Ross y Matt Duffer comentaron que la tercera temporada de Stranger Things tendrá lugar en el verano de 1985. Los títulos "The Mall Rats" y "The Battle of Starcourt" suponen una invasión de extrañas criaturas a los locales comerciales de la ciudad.



La tercera temporada de Stranger Things en Netflix está programa para 2019 sin tener una fecha exacta.



“Suzie, Do You Copy?” “The Mall Rats” “The Case of the Missing Life Guard” “The Sauna Test” “The Source” “The Birthday” “The Bite” “The Battle of Starcourt”