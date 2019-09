Preacher, final de temporada: este es el significado del último capítulo de la temporada 4

Las últimas

[{"id":133933,"title":"EN VIVO | Ayacucho FC 0-0 C\u00e9sar Vallejo juegan por la fecha 9 del Torneo Clausura | LIGA 1","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/ayacucho-vs-cesar-vallejo-vivo-online-directo-via-gol-peru-cmd-fecha-9-torneo-clausura-liga-1-movistar-ciudad-cumana-live-sports-event-nczd-133933","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/29\/5d917d3fb4361.jpeg"},{"id":134071,"title":"Una nueva oportunidad: Alexis S\u00e1nchez y su nueva ilusi\u00f3n de la mano de Antonio Conte","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/fc-barcelona-vs-inter-alexis-sanchez-nueva-oportunidad-antonio-conte-champions-league-serie-134071","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d92027fe3d20.jpeg"},{"id":134068,"title":"\u00bfSabes c\u00f3mo modificar tu voz en WhatsApp? Este es el truco que puedes probar","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-modificar-voz-hablar-robot-aplicacion-viral-truco-smartphone-wasap-nnda-nnrt-134068","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d9278e266cef.jpeg"},{"id":134053,"title":"PES 2020: las estad\u00edsticas de Alianza Lima y Universitario despu\u00e9s del Cl\u00e1sico Peruano por la Liga 1","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/pes-2020-estadisticas-alianza-universitario-despues-clasico-peruano-liga-1-134053","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d925c96ed749.jpeg"},{"id":134067,"title":"\u00a1Gran gesto! Cremas cargaron a hincha en silla de ruedas para subir las gradas del Monumental [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-cremas-cargaron-hincha-silla-ruedas-subir-gradas-monumental-video-134067","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d926f5659bf0.jpeg"},{"id":134066,"title":"GU\u00cdA TV del River vs. Boca: HORARIOS Y CANALES para ver el Supercl\u00e1sico por 'semis' de Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-boca-juniors-vivo-directo-online-via-fox-sports-fox-sports-play-fecha-hora-canal-partido-semifinales-ida-copa-libertadores-2019-monumental-nunez-argentina-134066","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d9275c7a1da4.jpeg"},{"id":134062,"title":"Copa Libertadores Femenina: Municipalidad de Majes de Arequipa ya conoce a sus rivales en el torneo","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores-femenina-municipalidad-majes-arequipa-conoce-grupo-rivales-torneo-dpm-134062","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d9269a6ed209.jpeg"},{"id":134065,"title":"Una 'manita' por favor: las cinco alternativas de Solskjaer para el ataque del Manchester United [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/manchester-united-cinco-alternativas-delantera-maneja-ole-gunnar-solskjaer-134065","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/01\/18\/5c41d576b4a0c.jpeg"},{"id":133953,"title":"Manchester arde en el infierno: United empat\u00f3 1-1 ante Arsenal por la jornada 7 de la Premier League","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-united-vs-arsenal-vivo-directo-ver-transmision-via-espn-2-bein-sports-sky-online-gratis-jornada-7-live-premier-league-2019-minuto-minuto-nczd-133953","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d926b360f213.jpeg"},{"id":134040,"title":"Juventus vs. Bayer Leverkusen con Cristiano Ronaldo: juegan por jornada 2 de la Champions League 2019","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/juventus-vs-bayer-leverkusen-vivo-directo-online-live-cristiano-ronaldo-fox-sports-espn-fecha-2-grupo-d-champions-league-juventus-stadium-134040","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d92491a17ffd.jpeg"},{"id":134051,"title":"Brayan Velarde: 10 cosas que no sab\u00edas del defensa de Universitario que fue figura en el cl\u00e1sico","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-brayan-velarde-diez-cosas-sabias-defensa-crema-figura-clasico-fotos-134051","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d925c0877221.jpeg"},{"id":133804,"title":"Dragon Ball Super: el destino de la Tierra depende de Piccolo en el manga 52 de Toyotaro","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-piccolo-volvera-manga-52-muestra-combate-dragon-ball-anime-manga-mexico-133804","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/28\/5d8f92f0592cc.jpeg"},{"id":134060,"title":"Esto ocurrir\u00e1 con tu WhatsApp si mandas m\u00e1s de 65 mil veces el emoji de carita","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-esto-sucede-cuenta-mandas-65-mil-veces-emoji-carita-app-aplicaciones-smartphone-viral-nnda-nnrt-134060","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d926cc54ef8a.jpeg"},{"id":134063,"title":"Preacher, final de temporada: este es el significado del \u00faltimo cap\u00edtulo de la temporada 4","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/preacher-final-temporada-significado-capitulo-temporada-4-nnda-nnlt-134063","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d926b5178b9e.jpeg"},{"id":133850,"title":"\"Dragon Ball Super\": el episodio 53 del manga de de Toyotaro tiene fecha oficial de lanzamiento","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-capitulo-53-fecha-lanzamiento-goku-vegeta-mostraran-nuevas-tecnicas-dragon-ball-anime-mexico-133850","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/28\/5d8fd189ed26a.jpeg"},{"id":133812,"title":"\"Avengers: Endgame\": Teen Titans Go! hizo a su manera una parodia la gran pelea final de Marvel","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-teen-titans-go-cuenta-mejor-parodia-batalla-final-thanos-avengers-4-marvel-cine-133812","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/28\/5d8f9b22e7fe4.jpeg"},{"id":134055,"title":"VAR y suspenso: Aubameyang anot\u00f3 el empate en Old Trafford por la Premier League [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-united-vs-arsenal-vivo-gol-aubameyang-var-poner-empate-1-1-old-trafford-premier-league-video-134055","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d9265b09a9c8.jpeg"},{"id":134057,"title":"A 'pu\u00f1o limpio': Bartomeu se enfrenta a Gerard Piqu\u00e9 por sus declaraciones en Getafe","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/pique-barcelona-bartomeu-desata-guerra-defensor-palabras-getafe-134057","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d926b3a2a6c6.jpeg"},{"id":134058,"title":"Han pasado 84...: la \u00faltima victoria de Boca Juniors sobre River en el Monumental por Copa Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-boca-juniors-ultima-victoria-xeneize-monumental-copa-libertadores-semifinales-ida-argentina-134058","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d9265711a27b.jpeg"},{"id":134061,"title":"Se agot\u00f3 el tiempo de James Rodr\u00edguez: Zidane lo \u2018congela\u2019 para su Real Madrid","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-brujas-le-agoto-james-rodriguez-zinedine-zidane-134061","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d9268c67fab5.png"},{"id":134059,"title":"Sin margen de error: Real Madrid quiere triunfar en Champions en el Bernab\u00e9u 344 d\u00edas despu\u00e9s","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-brujas-zidane-mision-acabar-344-dias-ganar-santiago-bernabeu-champions-league-134059","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d92689da2ec8.jpeg"},{"id":134056,"title":"FIFA 20 para Nintendo Switch tiene 0.4 de 10 en Metacritic, siendo la peor calificaci\u00f3n de la franquicia","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-nintendo-switch-0-4-10-metacritic-siendo-peor-calificacion-franquicia-134056","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d9264b67512a.jpeg"},{"id":134050,"title":"Neymar lo ver\u00e1 desde la tribuna: queda descartado para el encuentro ante el Galatasaray","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/neymar-psg-vs-galatasaray-brasileno-edinson-cavani-quedan-fuera-convocatoria-champions-league-134050","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d925f42793cb.jpeg"},{"id":133977,"title":"H\u00e9ctor Herrera: el trabajo sucio y silencioso del Atl\u00e9tico de Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/hector-herrera-atletico-madrid-perfil-historia-biografia-titulos-liga-santander-espana-133977","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d926084334ee.jpeg"},{"id":133918,"title":"Con el Santo de espaldas: San Mart\u00edn fue goleado 3-1 por Binacional y se complic\u00f3 con el tema del descenso [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/san-martin-vs-binacional-vivo-online-via-gol-peru-torneo-clausura-liga-1-nczd-133918","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d92551d125e8.jpeg"},{"id":133897,"title":"EN VIVO | Tabla de posiciones y acumulada de la Liga 1: la 'U' es l\u00edder del Torneo Clausura | EN DIRECTO","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/vivo-universitario-deportes-vs-alianza-vivo-lima-tabla-posiciones-acumulada-liga-1-resutados-fecha-9-fecha-hora-canal-133897","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e86d1eab16.jpeg"},{"id":133728,"title":"EN VIVO | Tabla de posiciones de la Liga 1: Universitario de Deportes gan\u00f3 el cl\u00e1sico y es l\u00edder del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-acumulada-liga-1-vivo-alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-vivo-torneo-clausura-liga-resultados-fecha-9-clasico-133728","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e86d1eab16.jpeg"},{"id":134049,"title":"Supercl\u00e1sico Boca vs River: d\u00eda, horarios y canales de TV de la semifinal de ida de Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/superclasico-boca-vs-river-vivo-directo-fox-sports-espn-dia-horarios-canales-tv-online-semifinal-ida-tnt-tyc-sports-directv-tv-publica-monumental-nunez-copa-libertadores-2019-134049","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d925fd65bd2b.jpeg"},{"id":134052,"title":"\u00a1Qu\u00e9 monstruosidad! McTominay marc\u00f3 un golazo para el 1-0 del Manchester United ante Arsenal [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-united-vs-arsenal-vivo-ver-gol-scott-mctominay-old-trafford-premier-league-video-134052","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d925ca6f0cb9.jpeg"},{"id":134048,"title":"Alianza Lima: \"No quiero creer que FPF nos est\u00e9 pasando factura por oponernos a estatutos\"","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-quiero-creer-fpf-pasando-factura-oponernos-estatutos-134048","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d92576680f17.jpeg"},{"id":133978,"title":"\u25b7 Real Madrid vs. Club Brujas: canales de TV para ver EN VIVO el partido por la Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-club-brujas-champions-league-ver-fox-sports-ver-futbol-vivo-gratis-online-movistar-mitele-plus-canales-tv-horarios-santiago-bernabeu-pe-nnda-nnrt-133978","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8df6ec3414a.jpeg"},{"id":134047,"title":"Lenglet se suma al descargo de Piqu\u00e9: \"La pretemporada no nos haya ayudado\"","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-lenglet-critica-pretemporada-culpable-inicio-cule-134047","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d92559b0ab37.jpeg"},{"id":134000,"title":"\u00a1Conectados desde el Bernab\u00e9u! Real Madrid vs. Brujas EN VIVO chocan por la fecha 2 de Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-brujas-vivo-santiago-beranbeu-directo-transmision-narracion-espn-fox-sports-2-movistar-liga-campeones-partidazo-online-champions-league-espana-nczd-134000","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d9255f7547a5.jpeg"},{"id":134045,"title":"\u00a1Sin James ni Bale! Real Madrid sorprende con su lista de convocados para enfrentar al Brujas","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-brujas-james-rodriguez-bale-quedaron-fuera-lista-convocados-partido-champions-league-134045","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d925270221db.jpeg"},{"id":134042,"title":"Reconstrucci\u00f3n del muslo: los detalles de la intervenci\u00f3n quir\u00fargica de Giovani Dos Santos [FOTOS]","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/giovani-dos-santos-lesion-reconstruccion-muslo-delantero-americo-mexico-134042","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d924d7586c5e.png"},{"id":134043,"title":"Edinson Cavani quedar\u00eda fuera de convocatoria para los partidos ante la Selecci\u00f3n Peruana, seg\u00fan prensa de Uruguay","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-prensa-uruguaya-informa-edinson-cavani-quedaria-fuera-convocatoria-fecha-fifa-134043","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d92492734669.jpeg"},{"id":134039,"title":"Jean Ferrari elogi\u00f3 el trabajo de \u00c1ngel Comizzo tras el cl\u00e1sico","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/universitario-deportes-alianza-lima-jean-ferrari-elogio-angel-comizzo-clasico-134039","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7cf386b76e4.jpeg"},{"id":134033,"title":"Copa Libertadores: River Plate vs. Boca Juniors juegan en transmisi\u00f3n para M\u00e9xico, Per\u00fa y Argentina","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/copa-libertadores-vivo-river-plate-vs-boca-juniors-directo-online-gratis-via-fox-sports-fox-sports-play-telemundo-sky-sports-argentina-mexico-peru-134033","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d924a03e55dc.png"},{"id":134041,"title":"Dragon Ball Super: Merus es Daishinkan seg\u00fan nueva interesante teor\u00eda","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-merus-daishinkan-nueva-interesante-teoria-dbs-dragon-ball-134041","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d924a7c0d8d5.jpeg"},{"id":134017,"title":"Atl\u00e9tico de Madrid vs Lokomotiv EN VIVO desde el RZD Arena: chocan por el Grupo D de Champions League | FOX Sports","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/atletico-madrid-vs-lokomotiv-vivo-online-directo-fox-sports-3-espn-directv-goltv-bein-sports-champions-league-movistar-liga-campeones-fecha-2-grupo-d-estadio-rzd-arena-colombia-mexico-live-sport-134017","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d922c154f202.jpeg"},{"id":134034,"title":"Como nuevo: Marco Asensio apura su recuperaci\u00f3n y podr\u00eda reaparecer este a\u00f1o en el Madrid [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-marco-asensio-apura-recuperacion-reaparecer-ano-134034","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d9243a60ff3b.jpeg"},{"id":134038,"title":"Dragon Ball Super: Vegeta y Jos\u00e9 Jos\u00e9 tienen este detalle en com\u00fan durante la saga de Goku Black","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-vegeta-jose-jose-detalle-comun-saga-goku-black-dbs-dragon-ball-134038","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d924427807e7.jpeg"},{"id":134032,"title":"\u00a1Con todo, 'Fuerte'! Enrique Barzola pelear\u00e1 contra ruso invicto el 26 de octubre en el UFC Singapur","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-enrique-barzola-peleara-ruso-movsar-evloev-26-octubre-singapur-134032","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d923d7a9082c.jpeg"},{"id":134036,"title":"Fue vicepresidente de un club: la historia de Nico de la Cruz, el 'crack' uruguayo de River Plate","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-boca-juniors-historia-biografia-vida-nicolas-cruz-uruguayo-vicepresidente-copa-libertadores-dpm-134036","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/25\/5d62311885b25.png"},{"id":134027,"title":"A Conte no le gusta esto: la mala racha de los equipos italianos ante Barcelona en el Camp Nou","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-inter-buena-racha-equipo-azulgrana-equipos-italianos-champions-league-espana-134027","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d9241de31a39.jpeg"},{"id":134024,"title":"La FIFA decidi\u00f3: Cardiff tendr\u00e1 que pagar a Nantes por el traspaso de Emiliano Sala","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/emiliano-sala-cardiff-tendra-pagar-6-millones-euros-nantes-traspaso-jugador-fifa-ligue-1-nczd-134024","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d9241bab240f.jpeg"},{"id":134035,"title":"Marvel: Michael B. Jordan confes\u00f3 que su \"corrida Naruto\" es bastante buena","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-michael-b-jordan-confeso-corrida-naruto-buena-134035","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d92401b8f0f0.jpeg"},{"id":134030,"title":"La Liga MX eligi\u00f3 a Juan Reynoso como el mejor DT de la Fecha","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/juan-reynoso-liga-mx-eligio-director-tecnico-peruano-mejor-entrenador-fecha-134030","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83eaa9c437e.jpeg"},{"id":134026,"title":"Cuesti\u00f3n de confianza: Hazard, el \u00faltimo 'Gal\u00e1ctico' del Real Madrid que espera resurgir en la Champions","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-brujas-hazard-cuestion-confianza-zidane-previo-partido-champions-league-santiago-bernabeu-134026","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d923af36b3e9.jpeg"}]