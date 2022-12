¿Estás listo para una nueva aventura de Miles Morales? El joven obtuvo sus poderes tras ser mordido por una araña radiactiva en “Spider-Man into the Spider-verse”, pero a diferencia de Peter Parker, sus aventuras son totalmente diferentes. No solo tiene que lidiar con los problemas de la adolescencia, sino que también se ha involucrado con temas del multiverso.

En la primera cinta, ya vimos que cuatro variantes se reunieron para enfrentar a Kinping, quien pretendía utilizar una máquina para secuestrar a su esposa e hijo de otra variante de sí mismo.

El 2 de junio de 2023, Sony Pictures Entertainment llevará a los cines “Spider-Man: across the Spider-Verse”, la secuela directa. En el primer avance, Gwen Stacy cruza un portal para volver a reclutar a Morales, pero ahora el conflicto será mucho más grande.

En el más reciente tráiler que han compartido vía redes sociales, se puede ver a Moles Morales hablando con su madre sobre lo rápido que ha crecido; seguidamente, se comparte un collage de imágenes de las aventuras que le esperan.

Todo parece indicar que se despide de su madre y su realidad para introducirse en el “Spider-verse”, un universo en donde coexisten todos los Spider-Man de los cómics de Marvel.

Nuevo tráiler de “Spider-Man: across the Spider-Verse”

Sinopsis oficial de “Spider-Man: across the Spider-Verse”

“Miles Morales regresa para el próximo capítulo de la saga Spider-Verse ganadora de un Oscar, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Después de reunirse con Gwen Stacy, Spider-Man, el amigable vecindario de tiempo completo de Brooklyn, es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-People encargado de proteger su existencia.

Pero cuando los héroes chocan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se enfrenta a las otras arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a las personas que más ama”, reza la sinopsis oficial.

