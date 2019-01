Spider-Man: Far From Home: 10 referencias ocultas en el primer tráiler oficial que no notaste

Hace unos días salió el tráiler de 'Spider-Man: Far From Home ', siendo este el trending topic del día en Facebook, YouTube y Twitter; sin embargo, muchos fans se quedaron con algunas dudas que trataremos de resolverte a continuación con algunos 'easter eggs' que seguramente no viste en el avance.

10 Referencias de Spider-Man Far From Home

1. Hotel DeMatteis



Cuando Peter y sus amigos se van de viaje a Europa, en Venecia se puede ver cómo es que aparece un hotel de nombre DeMatteis. Esta es una referencia a J.M DeMatteis, legendario escritor de cómics de Spider-Man en los 80's y los 90's. Seguramente lo recordarás por las tiras cómicas de 'La última cacería de Kraven' o 'The Clone Saga'.

2. La aparición de 'Los Elementales'



En el tráiler sale Peter enfrentándose a 'Los Elementales', un grupo conformado por 'Hydron, el señor del agua', 'Magnum, maestro de la tierra', 'Hellfire, enviado del fuego' y 'Zephyr, maestra del aire'. En los cómics ellos fueron enviados por el villano Diablo.

3. La Ilusión de Misterio



En el avance se puede apreciar los poderes de Misterio enfrentándose a 'Los Elementales' aunque, como muchos sabrán, una de las técnicas especiales de este villano es la ilusión así que no necesariamente lo que vimos en el tráiler sea real. (Wolverine lo sufrió en el cómic 'Old Man Logan' matando a todos los X-Men por culpa de Misterio).

4. La pistola de agujas de Nick Fury



Esta es la primera vez en la historia del MCU que aparece la pistola calibre 0,15 de Nick Fury, la cuál la ha usado en diversas ocasiones en los cómics de Marvel. Lo que hace la bala de esta arma es dormir automáticamente a todo que es inyectado con su aguja.

5. Cumpleaños en el pasaporte de Peter



Los verdaderos fans de Spider-Man se habrán dado cuenta de esto rápidamente y es que cuando Peter Parker recibe su pasaporte en el tráiler, se puede apreciar que el cumpleaños de nuestro protagonista es el 10 de agosto. Esta fecha es muy importante puesto que aquél día, en el año 1962, el 'Hombre Araña' hizo su primera aparición en el cómic 'Amazing Fantasy #15'.

6. Referencia a Miles Morales



El traje rojo y negro que usa Spider-Man en el tráiler de Far From Home sería una referencia al otro 'Hombre Araña', Miles Morales. ¿Será esto o lo veremos en algún momento en el Universo Cinematográfico de Marvel?

7. Referencia al juego de PS4



¿Se acuerdan el inicio del tráiler en donde Peter sale 'auspiciando' a a Tía May frente a las cámaras de televisión y periodistas internacionales? Pues si ver el lugar en el que se encuentra y los bordes, hay una parte en la que dice 'Homeless Support: food, shelter, HOPE'. Esta es una referencia al juego de PS4 en donde Peter ayuda a la Tía May que es una de las lideres de un centro de ayuda.

8. Referencia a la 'Araña Escarlata'



Aunque este es más rebuscado, el traje de 'sigilo' que usa Peter en el tráiler, muy parecido al Noir, es en realidad un traje diseñado por Fury para la 'Araña Escarlata' y la primera aparición que hace en los cómics es para enfrentar al Hobgoblin y sus 'ataques sónicos'. También es resistente al fuego, ¿será para pelear contra 'Hellfire'?

9. Spider-Man fan de los New York Mets



En los cómics, Peter Parker es un gran fan del baseball y su equipo favorito son los Mets de Nueva York. Esto se ve reflejado mientras nuestro protagonista se encuentra arreglando su maleta para ir a su viaje a Europa ya que en la pared hay una banderola pequeña con el número 31 del ex jugador Mike Piazza.

10. Referencia increíble al Tío Ben



Al momento en que Peter Parker está arreglando su maleta para ir a su viaje a Europa, se puede ver una toma en la que la cámara se centra en el mango cuando cierra el maletín, es aquí en donde se pueden ver las siglas 'BFP'. Si no sabes lo que significa, aquí te lo contamos y es que estas son las siglas del Tío Ben: 'Benjamin Franklin Parker'. Seguramente, si eres fan de Spider-Man, te habrás dado cuenta rápido.