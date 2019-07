Spider-Man: Far From Home se convierte en la película más taquillera del superhéroe

Marvel Studios vuelve a demostrar que se encuentra en racha y sabe como conectar con el publico. La de Spider-Man es un de las franquicias más potentes de todas las basadas en cómics, sin embargo, tras 8 cintas y varias apariciones en aventuras de otros superhéroes, cabía la posibilidad de cierto agotamiento. No ha sido así.

Spider-Man: Far From Home , segunda entrega del reboot producido por Marvel Studios (tras un acuerdo con Sony ), lleva US$ 971 millones desde el pasado 2 de julio y ya se ha convertido en la cinta del arácnido más taquillera hasta la fecha, dejando atrás a la antigua poseedora del récord: Spider-Man 3 de Sam Raimi. Dicho cierre de trilogía logró recaudar US$890 millones a nivel mundial en 2007.



De hecho, ya se prepara para ser la primera de la franquicia en superar los mil millones de dólares de recaudación.



Así queda, a día de hoy, el ranking de taquilla de las películas de Spider-Man:



-Spider-Man: Lejos de casa (Spider-Man: Far from Home, 2019): 971M$



-Spider-Man 3 (2007): 890,9M$



-Spider-Man: Homecoming (2017): 880,2M$



-Spider-Man (2002): 821,7M$



-Spider-Man 2 (2004): 783,8M$



-The Amazing Spider-Man (2012): 757,9M$



-The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro (2014): 709M$



-Spider-Man: Un nuevo universo (Spider-Man: Into The Spider-Verse, 2018): 375,5M$



Entre los detalles curiosos que pueden sacarse de las cifras, cabe señalar que la primera 'Spider-Man' de Sam Raimi sigue la entrega con mayor recaudación en los cines de Estados Unidos, 403,7 millones, a pesar de llegar a los cines hace ya 17 años, y el mayor estreno fueron los 151,1 millones que hizo 'Spider-Man 3', también de Raimi y con Tobey Maguire liderando el reparto (lástima que no hicieran la 4).



No hubo mención a Spider-Man en el calendario de la Fase 4 de Marvel, aunque es evidente que el nuevo Peter Parker volverá con otra secuela en los próximos años. 'Far From Home' termina con un absoluto cliffhanger (y un sorprendente cameo) y este rotundo triunfo en taquilla confirma que los fans siguen deseando ver más aventuras del arácnido.