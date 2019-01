Spider-Man: Far From Home traería de vuelta a estos personajes de 'Homecoming'

Las cosas se pondrás más difíciles en Spider-Man: Far From Home si es que consideramos esta posible futura aparición en la esperada cinta del Hombre Araña.



El portal Deadline señaló que los actores Michael Keaton y Laura Harrier, quienes hicieron de Adrian (El Buitre) y Liz Toomes, respectivamente, podrían estar de vuelta en 'Spider-Man: Far From Home', una megaproducción de Marvel y Sony que está por estrenarse a mitad de año.



Se desconoce cuál será el papel que podría tener Keaton y Harrier en la próxima película del Hombre Araña. Lo que se baraja es la idea de un cameo, debido a que Mysterio es el gran villano para la trama de 'Spider-Man: Far From Home'.



' Spider-Man: Far From Home' es una cinta dirigida por Jon Watts. El elenco está conformado por Tom Holland y Zendaya, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Jacob Batalon, J.B. Smoove, Jon Favreau, Samuel L. Jackson y Cobie Smulders.