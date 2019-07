Spider Man: Far From Home | ¿Cuál es ESE cameo tan deseado por los seguidores del Hombre Araña? [SPOILERS]

Spider-Man: Far From Home está en la cartelera internacional, por lo que ya podemos hablar de ESE CAMEO que explotó las redes sociales. Eso sí, antes de seguir debemos advertir que esta ALERTA DE SPOILER. Si todavía no has ido al cine, te recomendamos no continuar con la lectura de este artículo.



Como bien sabes, la primera escena post-créditos de Spider-Man: Far From Home acaba con la venganza de Mysterio, incriminando a Spider-Man como "su asesino" y revelando al mundo que bajo la mascara se esconde Peter Parker. El difusor de este fake new no es otro que el mismísimo J. Jonah Jameson, que vuelve a estar interpretando por e J.K. Simmons.



El actor fue el encargado de interpretar al gruñón jefe de Parker en los cómics en la trilogía original de Spider-Man de Sam Raimi en loss años 2000. En la duología de Marc Webb de The Amazing Spider-Man tan solo se se coqueteó con su existencia e, incluso, posteriormente se rumoreó que Hugh Laurie (House) estaba siendo tanteado para el rol de cara al último remake. Sin embargo, Simmons seguía siendo para muchos la voz y la cara más reconocible del personaje.



Spider Man J. K. Simmons

De hecho en la serie animada de Ultimate Spider-Man volvió a encarnar al personaje. En tanto, el actor de Darin De Paul, encargado de Jameson en el juego de Spider-Man de PS4 adoptó buena parte de sus tonalidades y de su inflexión de voz para interpretar su versión en las locuciones del pod-cast de Just the Facts.



La popularidad de Simmons y su regreso como Jameson obedecen a demandas de los fans, que desde hacía años deseaban volver a ver al actor en el papel. De hecho, hace no mucho ya le vimos hacer un vídeo parodia de Avengers: Endgame y pocos meses antes ya se sugirió su regreso al rol de Jameson. Algo que el propio Simmons alimentó, señalando su deseo de regresar al personaje que le hizo popular en la pasada década.