Spider-Man: Far from Home | Filtran sinopsis oficial de la esperada película del Hombre Araña

La próxima película de Marvel titulada ' Spider-Man: Far from Home ' sorprendió a los visitantes de la Comic Con Experience de Brasil, debido a que se adelantó la presencia de Nick Fury en la película y de nuevos villanos como Mysterio.



La última novedad ahora es la sinopsis de ' Spider-Man: Far from Home', texto que fue revelado por la web rusa WDSSPR.



" Peter Parker (Tom Holland) y sus amigos van de vacaciones de verano a Europa. Sin embargo, los amigos difícilmente podrán descansar. Peter tendrá que ayudar a Nick Fury (Samuel L. Jackson) a descubrir el misterio de las criaturas que causan desastres naturales y destrucción en todo el continente", reza el texto.



Quien reveló más aspectos de la trama es el actor Jake Gyllenhaal, quien encarnará a Mysterio, en una entrevista a CCXP. "Habrá estas amenazas para el mundo, los Elementals, criaturas elementales. Y Mysterio es alguien que sabe de ellos y quiere asegurarse de que el mundo está a salvo. Nick Fury le pide que ayude porque él es el único que realmente los entiende. Y luego se alía con Spider-Man ", reveló.