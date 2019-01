Spider-Man: Far From Home, línea de tiempo: ¿ocurre antes o después de Avengers: Infinity War y Endgame?

El estreno del tráiler oficial de la película Spider-Man: Far From Home ha generado muchos comentarios al respecto, así como teorías en torno al Universo cinematográfico de Marvel. Una de las principales dudas que se generó luego de ver el avance de la nueva cinta es si esta ocurrió antes o después de Avengers: Infinity War y Endgame.

Como se recuerda, el Hombre Araña protagonizó una de las muertes más tristes de Avengers: Infinity War. Peter Parker desaparecía en brazos de Tony Stark/Iron Man tras el chasquido de Thanos.

Avengers: Endgame llegará a las pantallas a finales de abril y se espera que resuelva el destino de Spider-Man a menos que estos no ocurra y esperemos a julio para ver Spider-Man: Far From Home y saber qué le depara el futuro al “trepamuros”.

En tanto esto ocurra, si queremos saber la línea de tiempo de la nueva película de Spider-Man dependeremos de las pistas que ha dejado el tráiler de Far From Home.

¿OCURRE ANTES DE AVENGERS: INFINITY WAR?

Cuando Avengers: Infinity War se estrenó, ya estaba confirmada una secuela de la película en solitario del “arácnido”. Desde allí suponía que Spider-Man: Far From Home narraría la vida de Peter Parker antes de la llegada de la Orden Negra de Thanos a la Tierra. Lo que hacía suponer que en la segunda entrega del Hombre Araña, el superhéroe viajaría a Europa y la película terminaría con su primera escena en Infinity War.

Esto explicaría el por qué aún sigue con vida. Además, en el primer avance aparecen (también vivos) Nick Furia y Maria Hill, ambos desaparecidos tras el chasquido de Thanos.

Sin embargo, algo que llama mucho la atención tráiler de Spider-Man: Far From Home es la ausencia de Tony Stark, una persona importante y crucial en la historia de Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel. El hecho de que no esté presente en la película podría ser la clave para confirmar que la segunda película de Spider-Man no es una precuela.

No obstante, lo que más llama la atención del primer adelanto de la cinta es la ausencia de una figura crucial en la historia del Trepamuros del Universo Cinematográfico de Marvel: Tony Stark. Por un lado, en el inicio de Vengadores: Infinity War parece que el Vengador Acorazado ha aparcado el traje de Iron Man durante un tiempo y por eso no podría acompañar a Peter Parker en su aventura por Europa. Por otro lado, esto también podría ser la clave para confirmar que “Spider-Man: Lejos de casa” no es una precuela, pero no solo eso.

¿OCURRE DESPUÉS DE AVENGERS: INFINITY WAR?

El hecho que Tony Stark no esté presente en el primer adelanto de la película parece darle importancia a una de las teorías catastróficas sobre Avengers: Endgame y es que señala que Iron Man y el Capitán Amércia se sacrificarán para revertir el chasquido de Thanos. De esta forma, el hombre de hierro dejaría a Happy Hogan a cargo de Peter Parker y su tía May.

De otro lado, esto explicaría que Nick Furia tenga que pedir ayuda a Spider-Man para vencer a los villanos, pues ni Iron Man ni el Capitán América estarían vivos para poder hacerlo.

