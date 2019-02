Spider-Man: Far From Home | Línea de juguetes revela un nuevo traje del Hombre Araña

Los juguetes aún tienen más información interesante sobre Spider-Man: Far From Home. Las nuevas aventuras de Peter Parker en Europa será motivo para que el héroe arácnido tenga nuevos trajes para luchar contra unos extraños seres y posiblemente enfrentarse a Mysterio.



A partir del tráiler de Spider-Man: Far From Home, hemos descubierto que el Hombre Araña contará con un nuevo traje oscuro, muy poco llamativo porque suponemos que se trata de una misión especial que requerirá del sigilo.



No obstante, Hasbro ha presentado en el evento New York Toy Fair una línea de figuras de acción de Spider-Man: Far From Home en la que el Hombre Araña luce un traje distinto, con unas líneas blancas a lo largo del pecho.



La comunidad fanática de Spider-Man: Far From Home estima que el traje es un guiño a Spider-UK (la versión británica de Peter Parker) o posiblemente una referencia al título de PS4 Marvel's Spider-Man.



El estreno de Spider-Man: Far From Home está programado para el 4 de julio.

Juguetes de Spider-Man: Far From Home Juguetes de Spider-Man: Far From Home