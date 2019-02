Spider-Man: Far From Home | Marvel aclara que no sabremos de la Fase 4 hasta el estreno del Hombre Araña

Las cosas claras en el Universo Cinematográfico de Marvel. Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, aclaró que no habrá más información oficial de la Fase 4 del UCM hasta el estreno de Avengers Endgame o Avengers 4 y Spider-Man: Far From Home.



El ejecutivo de Marvel dio a conocer esta posición de la compañía durante la promoción de Capitana Marvel , el estreno más cercano del UCM antes de Avengers 4 y Spider-Man: Far From Home.



" Como lo hemos estado haciendo en los últimos años, no vamos a anunciar nada de lo que venga después de Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home hasta después de su estreno", explicó el CEO de Marvel.



" Como todos los fans sabrán, hay una enorme cantidad de potencial y una tremenda cantidad de personajes, historias y grupos de personajes con los que vamos a seguir trabajando. Y de nuevo, esto es un testimonio de Marvel, y de la cantidad de historias y personajes que se han desarrollado en los Comics Marvel ", añadió.



Así todo indica que no sabremos más de manera oficial del futuro de Avengers 4 tras el estreno de Spider-Man: Far From Home, programado para el 4 de julio.