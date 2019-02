'Spider-Man: Far From Home' nos muestra su primera colección de Funko Pops 

Funko ha lanzado su primera colección de figuras Pop de la próxima película de Sony y Marvel , Spider-Man: Far From Home en New York Toy Fair 2019, donde las compañías de juguetes más grandes revelan todos sus productos para el próximo año, y tal vez, incluso más allá. El popular fabricante de coleccionables, Funko pasó la mayor parte del viernes presentando el próximo Pop.



Esta primera ola de coleccionables contiene cinco nuevos Pop! Figuras, tres de las cuales muestran los diferentes disfraces que Peter Parker lucirá en la película. El primero muestra el traje clásico de Peter, el mismo que ha usado tanto en Captain America: Civil War como en Spider-Man: Homecoming . El segundo nos da el mejor aspecto que tenemos al traje sigiloso de Spidey. Mientras vislumbramos este traje encubierto completamente negro en el tráiler de la película, esta es nuestra primera oportunidad de ver todos los detalles sobre este nuevo disfraz.



Finalmente, el tercer Pop! presenta el nuevo traje de Spider-Man, que se distingue gracias a su combinación de colores azul marino, casi negro y rojo. Cada Pop! La figura muestra al superhéroe que se arrastra por la pared en una pose diferente, desde Peter tomando una autofoto hasta Spider-Man colgando de una repisa en una pose clásica y dinámica.

Spider Man Spider Man

Pero eso no es todo. Las figuras también muestran a Michelle / MJ de Zendaya, que parece estar manejando algún tipo de maza. Si bien no tenemos más detalles que esto, parece que MJ participará en la acción en esta ocasión. Y, por último, y ciertamente no menos importante, la línea se completa con un objeto coleccionable que presenta a Happy Hogan, que maneja un gran cheque de Stark Industries. Esto realmente representa una escena levantada directamente del tráiler, donde Happy entrega un cheque a la escuela de Peter.



Finalmente, ¡los fanáticos también podrán obtener un Pop coleccionable! llavero con el traje sigiloso de Spider-Man para completar toda la colección.