"Spider-Man: Far From Home": ¿cuál es el futuro de Tony Stark en la película luego de Avengers: Endgame?

" Spider-Man: Far From Home " ha publicado hace poco su primer avance oficial. Marvel Studios ha revelado la historia que contará en su nueva película, además de dar muchos indicios de que se ambientaría luego de " Avengers: Endgame ", aunque esta información está aún por confirmarse.

En este largometraje, Peter Parker irá de viaje a Europa junto a sus amigos para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, será Nick Fury el responsable de arruinarlas con una nueva misión para el arácnido: deberá detener a los "Elementales", enormes criaturas capaces de manipular los elementos naturales.

A pesar de todos los detalles que se presentan en el video original de Marvel, uno resalta por encima de los demás: Tony Stark no aparece por ningún lado. Siendo el principal mentor de Spider-Man , además de ser quien le proporciona la tecnología para su traje, ¿por qué no aparece en el nuevo tráiler de la película?

Para algunos fanáticos que creen que " Spider-Man: Far From Home" sucede luego de "Avengers: Endgame", esto significa que Iron-Man tendría un destino fatal con el último enfrentamiento contra Thanos, por lo que caería frente al Titán Loco aún en circunstancias desconocidas.

¿Qué tan posible es esto? En este artículo repasaremos algunas de las posibilidades que arroja el tráiler de " Spider-Man: Far From Home" sobre el futuro de Iron-Man, además de apuntar algunos detalles que podrían indicar que efectivamente ya no se encuentra con vida.

¿Qué pasó con Iron-Man?

Al final de "Avengers: Infinity War ", tanto él como Nébula son los únicos héroes en pie en el Planeta Titán luego del chasquido de Thanos con su Guantelete del Infinito. Los demás héroes como Spider-Man y los Guardianes de la Galaxia desaparecieron, dejando un rastro de polvo detrás de ellos.

Por su parte, el avance de " Avengers: Endgame " inicia con un panorama poco alentador: Tony Stark confiesa en una grabación que ha estado a la deriva por mucho tiempo. Ya no cuenta con comida por lo que esas podrían ser sus últimas palabras.

Muchos fanáticos de Marvel han comentado que es imposible que la compañía le dé un final tan “indigno” a su personaje más antiguo. Recordemos que fue con la primera película de Iron-Man que comenzó la creación del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Ante esto, lo más probable es que alguien logre surcar el universo entero para rescatarlo y así tenga una oportunidad para luchar contra Thanos una vez más. Pero… ¿Quién podría surcar el universo entero y encontrarlo? La respuesta parece obvia: Rocket Racoon.

Rocket no solo es uno de los pocos supervivientes de la masacre de Thanos, sino también el único que conoce el universo como la palma de su mano, siendo un experimentado piloto en naves espaciales y muchas veces capitán de navegación de los Guardianes de la Galaxia.

Pero otro dato se suma a esta teoría. Según Quattro Daily, la empresa de autos Audi ha lanzado una nueva iniciativa para integrar la realidad virtual a sus automóviles. Esto lo anunció durante el Consumer Electronics Show (CES), dejando que los asistentes prueben esta característica mientras disfrutaban de un paseo en un Audi último modelo.

Lo más interesante de esta prueba, es que una de las experiencias en VR se llamaba " Marvel’s Avengers: Rocket’s Rescue Run" (Los Vengadores de Marvel: la carrera de rescate de Rocket). ¿Podría ser que ambos personajes se encuentren en "Avengers: Endgame"? Solo es cuestión de tiempo para averiguarlo, pero es más que seguro que no morirá de hambre en una nave espacial en medio del cosmos.

¿Qué pasará con Iron-Man?

Una vez completado su rescate, lo primero que tendrán que hacer los Vengadores es planear cómo revertir la acción de Thanos y traer de vuelta, o revivir, a sus demás compañeros. Ante esto, los más entusiastas han compartido diversas teorías en los foros de Internet, pero todos tienen un final similar: Tony Stark termina cayendo, ya sea por noble sacrificio o luchando en batalla.

Para llegar a este punto, Tony ha tenido que pasar por muchas etapas. Se convirtió en el mártir ideal cuando decidió en "Avengers" guiar un misil nuclear hacia un agujero de gusano del espacio sin garantía de retorno, similar al riesgo que pasó en "Avengers: Age of Ultron".

No obstante, lo que más marcó a Iron-Man y que finalmente lo llevaría a hacer el sacrificio final, sería la muerte de Peter Parker. Recordemos lo que dijo en "Spider-Man: Homecoming":



"¿Qué pasaría si alguien hubiera muerto esta noche? Sería otra historia, ¿verdad? Porque eso sería tu culpa. Y si tú murieras, yo sentiría que sería mi culpa. No necesito eso en mi conciencia."

Los mismos directores han confirmado que la muerte de Spider-Man al final de "Avengers: Infinity War" cambiaron a Tony para siempre. Por ello, su última gran acción, para limpiar su conciencia y redimirse como héroe, sería dar la vida por regresar a Peter a la vida, o incluso hacer lo imposible para que tenga otra oportunidad.

Si consideramos todos estos datos y volvemos al tráiler de "Spider-Man: Far From Home", nos damos cuenta de algunos detalles que indicarían que se ubica luego de "Avengers: Endgame"… pero también de la cruda realidad que tiene que afrontar Peter Parker con la pérdida de su más grande mentor.

Sin duda alguna, uno de los hechos más sorpresivos para los seguidores de Marvel, fue el hecho de que ahora Pepper Potts firmaba los cheques de dinero. Esto se puede apreciar en una de las escenas del tráiler:

Pepper Potts ahora es la que se encarga de firmar los cheques que da la compañía (Foto: Marvel Studios)

Además, la reacción melancólica que tiene Peter al ver su traje colgado en una de las primeras escenas, es razón suficiente para algunos de que Iron-Man llegó a su final.

Pero una esperanza se alza entre los más devotos a Marvel. Algunas teorías apuntan que Tony Stark no verá su final en " Avengers: Endgame". Muchos consideran que seguirá apareciendo en las películas de Marvel, pero como director de S.H.I.E.L.D. Otros, creen que a pesar de que pase a mejor vida, seguirá presente como la nueva IA de Spider-Man, guiándolo así como lo hizo JARVIS en su momento.

Sea o no esto cierto, Marvel Studios tiene una gran responsabilidad con Robert Downey Jr. y con sus seguidores para darle un final honorable a Iron-Man, si se da el caso. Solo queda esperar para conocer cuál de todas las teorías, que hablan desde viajes en el tiempo hasta la aparición de nuevos villanos y superhéroes, será la que se confirme como definitiva para el futuro del MCU.