Spider-Man: Far From Home: ¿qué personajes aparecerán en la nueva película del Hombre Araña?

Marvel y Sony publicaron el tráiler de Spider-Man: Far From Home , donde se muestra como lucirá el villano Mysterio, interpretado por Jake Gyllenhaal. Además, se destaca el rol de Nick Fury (Samuel L. Jackson) y la relación de May Parker (Marisa Tomei) con el personaje de Jon Favreau.

Spider-Man: Far From Home se estrenará el 5 de julio y de acuerdo con la sinopsis que Marvel compartió “nuestro amigable vecino superhéroe decide unirse a sus mejores amigos, Ned, MJ y el resto de la pandilla en unas vacaciones europeas. Sin embargo, el plan de Peter para dejar atrás las acciones heroicas durante unas semanas se desecha rápidamente cuando acepta a regañadientes ayudar a Nick Fury a descubrir el misterio de varios ataques de criaturas elementales que están causando estragos en todo el continente”.

Jon Watts, quien también dirigió Spider.Man: Homecoming , se hará cargo de esta nueva pelicula , cuyo elenco principal está conformado por Tom Holland como Peter Parker, Zendaya como Michelle Jones, Marisa Tomei como la tía May, Jacob Batalon como Ned y Tony Revolori como Flash Thompson.

PERSONAJES DE “SPIDER-MAN: FAR FROM HOME”

Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland)



Peter Parker es un adolescente que después de ser mordido por una araña genéticamente modificada adquiere habilidades de araña. Aunque inicialmente enfrenta a los villanos solo y con armas que el mismo desarrollaba, Tony Stark contacta con el héroe y le ofrece un nuevo traje y pone a su disposición lo ultimo en tecnología. Ahora Nick Fury se pondrá en contactó con él para frenar la nueva amenaza.



Tom Holland interpreta a Peter Parker en "Spider-Man: Far From Home" (Foto: Sony Pictures) Tom Holland interpreta a Peter Parker en Spider-Man: Far From Home (Foto: Sony Pictures) Tom Holland interpreta a Peter Parker en "Spider-Man: Far From Home" (Foto: Sony Pictures)

Michelle Jones (Zendaya)

​

Michelle Jones es una estudiante en la Escuela de Ciencia y Tecnología de Midtown y compañera de clase de Peter Parker. Además, es miembro del Equipo Académico de Decatlón de la escuela.



Zendaya interpreta a Michelle Jones en "Spider-Man: Far From Home" (Foto: Sony Pictures) Zendaya interpreta a Michelle Jones en Spider-Man: Far From Home (Foto: Sony Pictures) Zendaya interpreta a Michelle Jones en "Spider-Man: Far From Home" (Foto: Sony Pictures)

Quentin Beck / Mysterio (Jake Gyllenhaal)



Beck es un experto en efectos especiales que usa sus habilidades para crear ilusiones elaboradas para cometer crímenes. Nick Fury lo recluta para ayudar a Spider-Man a detener a Los Elementales. En los comics es el enemigo de Spider-Man ¿sucederá los mismo en esta película?



Jake Gyllenhaal interpreta a Mysterio en "Spider-Man: Far From Home" (Foto: Sony Pictures) Jake Gyllenhaal interpreta a Mysterio en Spider-Man: Far From Home (Foto: Sony Pictures) Jake Gyllenhaal interpreta a Mysterio en "Spider-Man: Far From Home" (Foto: Sony Pictures)

Nick Fury (Samuel L. Jackson)



Nick Fury es el exdirector de SHIELD, quién desapareció junto a la mitad de la población del universo cuando Thanos (Josh Brolin) chasqueó los dedos. Por lo que su aparición en el tráiler de Spider-Man: Far From Home , que se desarrolla después de los eventos de Avengers: Endgame , significa que de alguna manera volverá.



Maria Hill (Cobie Smulders). Una antigua agente de alto rango de SHIELD.

Samuel L. Jackson interpreta a Nick Fury y Cobie Smulders, a Maria Hill en "Spider-Man: Far From Home" (Foto: Sony Pictures) Samuel L. Jackson interpreta a Nick Fury y Cobie Smulders, a Maria Hill en Spider-Man: Far From Home (Foto: Sony Pictures) Samuel L. Jackson interpreta a Nick Fury y Cobie Smulders, a Maria Hill en "Spider-Man: Far From Home" (Foto: Sony Pictures)

May Parker (Marisa Tomei). La tía de Peter Parker.

Cobie Smulders interpreta a Maria Hill en "Spider-Man: Far From Home" (Foto: Sony Pictures) Marisa Tomei interpreta a la tía May en Spider-Man: Far From Home (Foto: Sony Pictures) Cobie Smulders interpreta a Maria Hill en "Spider-Man: Far From Home" (Foto: Sony Pictures)

Dimitri Smerdyakov / Camaleón (Numan Acar). Este villano, en los cómics, es miembro por derecho propio de los Seis Siniestros.

Ned (Jacob Batalon). Amigo y compañero de escuela de Peter Parker.



Jacob Batalon interpreta a Ned en "Spider-Man: Far From Home" (Foto: Sony Pictures) Jacob Batalon interpreta a Ned en Spider-Man: Far From Home (Foto: Sony Pictures) Jacob Batalon interpreta a Ned en "Spider-Man: Far From Home" (Foto: Sony Pictures)

Flash Thompson (Tony Revolori). Un jugador de fútbol americano de instituto, que intimida Peter Parker, pero admira mucho a Spider-Man.



Betty Brant (Angourie Rice). Compañera de clase de Peter Parker.



Adrian Toomes / Vulture (Michael Keaton). Padre de Liz y principal antagonista de Spider-Man: Homecoming.



Señor Delmar (Hemky Madera). El dueño de una tienda de sándwiches a la que Peter acude todos los días.



Señor Harrington (Martin Starr). El maestro y entrenador académico del Decatlón.